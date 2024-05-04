Salgına karşı Türkiye'den büyük hamle: 150 bin samuray arısı salınıyor

Kokarca Tehdidi ve Biyolojik Mücadele

Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesi, son yıllarda kahverengi kokarca istilası ile mücadele ediyor. Bu zararlı böcek, fındık başta olmak üzere birçok değerli tarım ürününe büyük zararlar vermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu soruna çözüm bulmak için 150 bin samuray arısı kullanmayı planlıyor. 2023 yılında 20 bin arıyla başlayan bu biyolojik mücadele, 2024'te daha da genişleyerek 30 ilde uygulanacak.

Samuray Arısının Rolü

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde geliştirilen samuray arısı (Trissolcus japonicus), kahverengi kokarcanın yumurtalarına parazit olarak girerek onları yok eder. Bu yöntem, hem çevreye zarar vermeden zararlıyı kontrol altına almakta hem de kimyasal müdahalelere bir alternatif sunmaktadır. 1-2 milimetre boyutundaki bu minik savaşçılar, insan ve diğer hayvanlar için hiçbir tehlike oluşturmamaktadır.

Çevresel Etkiler ve Çiftçi Desteği

Samuray arısı, sadece kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bölgedeki ekolojik dengeyi de korur. Bu biyolojik mücadele yöntemi, zararlı kimyasalların kullanımını azaltarak çevreye olan yükü de hafifletiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu projeyi, çiftçilere zararlılarla mücadelede güvenli ve etkili bir yöntem olarak sunmaktadır.

Yaygınlaşan Bir Sorun

Kahverengi kokarca, dünya genelinde tarımsal zararlara neden olan bir salgın halini almış durumda. Türkiye, bu global tehdide karşı yerel ve uluslararası düzeyde çeşitli stratejiler uygulayarak proaktif bir yaklaşım sergiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, biyolojik mücadele yöntemlerinin yanı sıra kimyasal ve diğer müdahale yöntemlerini de entegre ederek çiftçilerin bu tehdit karşısında daha dirençli olmalarını sağlamaktadır.

Gelecek Planları ve Vatandaşların Rolü

Bakanlık, 2024 yılında da samuray arısı salınımını sürdüreceğini ve zararlı böceklerle mücadelenin etkinliğini artıracağını duyurdu. Ayrıca, vatandaşlardan ev ve bahçelerinde gördükleri zararlıları imha etmelerini isteyerek, bu mücadelede toplumsal bilinç ve katılımın önemini vurguluyor. Bu çabalar, Türkiye'nin kahverengi kokarca gibi zararlılarla başarılı bir şekilde mücadele etmesine yardımcı oluyor.