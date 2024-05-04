Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde rekor artış

Nisan ayı enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, ekonomi üzerinde önemli etkileri olan detayları gün yüzüne çıkardı.

TÜFE'de yıllık ve aylık artışlar

Nisan ayında TÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 artış gösterdi. Bu oran, geçtiğimiz aylara kıyasla ekonomideki enflasyonist baskının devam ettiğini gösteriyor. Aylık bazda ise %3,18'lik bir artış yaşandı. 2024 yılı başından bu yana aylık ve yıllık artış oranları, tüketicilerin alım gücü üzerinde baskı oluşturuyor.

Alt gruplardaki farklılıklar

Enflasyon oranları alt gruplarda farklılık gösterdi. Giyim ve ayakkabı grubunda yıllık en az artış %51,20 ile kaydedilirken, eğitim sektörü %103,86 ile en yüksek yıllık artışı yaşayan sektör oldu. Aylık bazda ise, sağlık hizmetlerinde en düşük artış %1,03 olurken, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde %9,56 ile en yüksek artış gözlendi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altını hariç tutarak hesaplandığında, yıllık %72,72 ve aylık %3,24 artış gösterdi. Bu rakamlar, tüketici bazında fiyat artışlarının sektörel temelde ne şekilde dağıldığını ortaya koyuyor.

Yİ-ÜFE'de gözlemlenen artışlar

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, üretici seviyesindeki fiyat artışlarını gözler önüne seriyor. Nisan ayında Yİ-ÜFE, bir önceki yıla göre %55,66 artış gösterdi. Aylık artış oranı ise %3,60 oldu. Üretici fiyatlarındaki bu artış, tüketici fiyatlarına yansıyan enflasyonist baskının temel göstergelerinden biri.

Sektörel analiz

Yİ-ÜFE verilerine göre, sanayinin dört ana sektörü incelendiğinde; madencilik ve taş ocakçılığı %74,68, imalat %60,03, elektrik ve gaz üretimi %4,79, su temini %66,71 oranında yıllık artış gösterdi. Bu oranlar, sektörel bazda maliyetlerin nasıl değiştiğini ve bu değişikliklerin üretim süreçlerine etkilerini açıkça gösteriyor.

Enflasyonun ekonomi üzerindeki etkileri

Enflasyonun ekonomik büyüme, yatırım, tüketim ve yaşam maliyeti üzerindeki etkileri uzun vadede daha net olarak ortaya çıkacak. Yüksek enflasyon oranları, merkez bankasının para politikaları ve hükümetin ekonomik tedbirleri ile yakından ilgili olacak.