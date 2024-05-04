Batı Karadeniz’de Marmara araştırması… Mercanlar alarm veriyor!

Batı Karadeniz’in bilim ve eğitim merkezi Düzce Üniversitesi, "Poseidon’un Çağrısı: Sualtı Kılavuzları" isimli bir konferans düzenleyerek Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu ekolojik sorunları ele aldı. Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen bu etkinlik, su altı ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçladı.

Mercanların yok oluşu üzerine kritik değerlendirmeler

Konferansın ilk konuşmacısı olan Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, "Sualtı Biyolojisi" konulu sunumunda Marmara Denizi'ndeki mercanların yok olma tehlikesine dikkat çekti. Musilaj, endüstriyel balıkçılık ve kıyı dolgusu gibi insan kaynaklı tehditlerin mercan ekosistemleri üzerindeki yıkıcı etkilerini vurguladı.

Hayalet ağların yıkıcı etkisi

Serço Ekşiyan tarafından yapılan "Hayalet Ağlar" sunumu, denizlerde unutulan veya terk edilmiş ağların yol açtığı tahribata odaklandı. Ekşiyan, bu ağların deniz canlıları üzerindeki ölümcül etkilerini anlatarak, bu sorunun çözümüne yönelik gönüllü çabaları ve kurtarma tekniklerini paylaştı.

Köpek balıkları hakkında yanlış bilinenler

Ateş Evirgen’in "Köpek Balıkları" başlıklı sunumu, bu etkileyici deniz canlıları hakkında yaygın yanılgıları ele aldı. Köpek balıklarıyla ilgili korkuların çoğunun medyadan kaynaklandığını belirterek, bu canlıların insanlara saldırgan olmadığını ve doğal habitatlarında nasıl davrandıklarını anlattı.

Gelecek nesillere aktarılacak değerler

Topluluk Başkanı Emre Evirgen, konferansta yaptığı konuşmada, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın önemini vurguladı. Bu tür bilimsel ve eğitici etkinliklerin, su altı dünyasının daha iyi anlaşılması ve korunması için kritik olduğunu ifade etti.

Konferans, katılımcılara verilen teşekkür belgeleriyle sona erdi. Düzce Üniversitesi bu etkinlikle, sualtı dünyasının korunması konusunda toplumsal bilinci güçlendirirken, Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu çevresel tehditlere dikkat çekti. Bu tür çalışmalar, Türkiye'nin deniz biyolojisi ve ekolojik sürdürülebilirlik adına büyük bir önem taşımaktadır.