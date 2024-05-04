Karadeniz’in zenginliği… Bolu Tüneli’nden sonra Zigana Tüneli…

Zigana Tüneli'nin başarılı ilk yılı

Doğu Karadeniz bölgesinde bir ulaşım devrimi niteliğinde olan Zigana Tüneli, açılışının üzerinden geçen bir yıl içinde 1 milyon 770 bin aracın geçiş yapmasıyla dikkat çekiyor. Bu tünel, Trabzon'u Gümüşhane, Bayburt, Aşkale ve Erzurum ile birleştirerek bölgesel bağlantıları güçlendirdi.

Maliyet ve zaman tasarrufu

Yeni Zigana Tüneli sayesinde mevcut yoldan 8 kilometre daha kısa bir güzergah sunulmuş, bu da yolculuk sürelerini önemli ölçüde düşürmüştür. Özellikle otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için ise 60 dakika zaman tasarrufu sağlanmıştır. Bu süre kısaltması, yıllık 362 milyon TL'lik bir tasarrufa eşdeğerdir.

Güvenlik ve konforun arttırılması

Zigana Tüneli, Zigana Dağı'nın zorlu coğrafyasına inşa edilerek sürücülere daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunmaktadır. Tünelin devreye girmesiyle keskin virajlar ve dik yamaçlardan düşen taşlar gibi güvenlik riskleri azalmış, bu sayede Uluslararası Yol Federasyonu'ndan 2023 yılında "yapım metodolojisi" kategorisinde ödül kazanmıştır.

Çevresel etkiler ve karbon emisyonlarında azalma

Yeni Zigana Tüneli'nin çevre üzerindeki olumlu etkileri de göz ardı edilemez. Tünelin kullanıma açılmasıyla yılda yaklaşık 15 bin ton karbon emisyonu azaltılmış, bu da bölgenin ekolojik dengesine önemli bir katkı sağlamıştır.

Yerli ve milli kaynakların kullanımı

Projede yerli ve milli kaynakların tamamen kullanılması, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından gerçekleştirilen inşaat çalışmaları, ulusal ekonomiye olan katkıları artırmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin tamamen yerli imkanlarla hayata geçirildiğini vurgulayarak milli gururun altını çizmiştir.

Teknik özellikler ve inşaat süreci

14,5 kilometre uzunluğunda olan Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak öne çıkmaktadır. İnşaat süreci boyunca, zorlu coğrafi koşulların üstesinden gelinmiş ve mühendislik başarısı sergilenmiştir.

Zigana Tüneli'nin uzun vadeli etkileri

Zigana Tüneli, ilerleyen yıllarda Doğu Karadeniz bölgesinin turizm, sanayi ve ticaret potansiyelini daha da artırarak uluslararası bağlantıları güçlendirmeye devam edecektir. Bölge halkı ve Türkiye ekonomisi için önemli faydalar sağlaması beklenen bu stratejik tünel, ulaşım ağında merkezi bir rol oynamaktadır.