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Batı Karadeniz’in gururu… Asar Deresi rekreasyon projesi…

Düzce’nin kalbinde yükselen Asar Deresi Rekreasyon Projesi, modern çelik köprüleri ve geniş yürüyüş yollarıyla dikkat çekiyor. Bu proje, şehre yeni bir soluk getirerek, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Batı Karadeniz’in gururu… Asar Deresi rekreasyon projesi… mask
Batı Karadeniz’in gururu… Asar Deresi rekreasyon projesi…
Batı Karadeniz’in gururu… Asar Deresi rekreasyon projesi…
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Asar Deresi Rekreasyon Projesi, Düzce'nin merkezini yeniden şekillendiriyor ve şehri modern, çekici ve yaşanabilir bir kent haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni gelişmeler, şehir sakinlerini heyecanlandırıyor ve projenin tamamlanması sabırsızlıkla bekleniyor.

Batı Karadeniz’in gururu… Asar Deresi rekreasyon projesi…

Asar Deresi'nde yenilik rüzgarları

Düzce, Batı Karadeniz’in yükselen yıldızı, Asar Deresi Rekreasyon Projesi ile şehrin merkezinde yeni bir döneme adım atıyor. Modern mimari ve doğayı buluşturan bu proje, Asar Deresi ve çevresini cazibe merkezine dönüştürme yolunda ilerliyor.

Batı Karadeniz’in gururu… Asar Deresi rekreasyon projesi…

Köprüler şehre modern dokunuş katıyor

Asar Deresi üzerinde yükselen iki çelik yay köprüsü, proje kapsamında gerçekleşen en dikkat çekici gelişmelerden biri. Şu anda montaj aşamasında olan bu köprüler, hem estetik hem de fonksiyonel özellikleriyle ön plana çıkıyor.Batı Karadeniz’in gururu… Asar Deresi rekreasyon projesi…

Yürüyüş yolları ve aktivite alanları

Projede yer alan yürüyüş yolları, Düzce sakinlerine günlük spor ve dinlenme fırsatları sunarken, şehrin yeşil dokusunu artırmayı hedefliyor. Bu alanlar, şehrin stresli atmosferinden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için birebir.Batı Karadeniz’in gururu… Asar Deresi rekreasyon projesi…

Gastronomi durakları

Rekreasyon alanı içerisinde konumlandırılacak olan restoran, kolon imalatı aşamasıyla ilerliyor. Asar Deresi'nin kenarında yer alacak bu mekân, ziyaretçilere doğa manzarası eşliğinde lezzetli yemekler sunmayı vaat ediyor.Batı Karadeniz’in gururu… Asar Deresi rekreasyon projesi…

Ekonomik ve sosyal etkiler

Tamamlandığında, Asar Deresi Projesi'nin Düzce'nin sosyal ve ekonomik yapısına büyük katkıları olması bekleniyor. Proje, şehre yeni iş imkânları ve artan yatırımlar getirerek ekonomik canlılık sağlayacak.Batı Karadeniz’in gururu… Asar Deresi rekreasyon projesi…

Projede, çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilir malzemeler kullanılarak Düzce’nin doğal güzelliklerinin korunması hedefleniyor. İlk etabın tamamlanmasının ardından devam edecek diğer iki etap da şehri daha yaşanabilir kılmak için planlandı.

# çevre, doğa, spor, karadeniz, düzce

04 May 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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