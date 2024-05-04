Batı Karadeniz’den tüm Karadeniz’e doğru nüfusu arttırılıyor…

Gümüşhane'nin zengin doğasına üç erkek kızıl geyik daha katıldı. Gümüşhane, Türkiye'nin en zengin ekosistemlerinden birine sahip olan ve dağları ile ünlü bir bölge. Çeşitli vahşi yaşam türlerine ev sahipliği yapan bu bölge, yeni bir çevre koruma girişimi ile kızıl geyik popülasyonunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kızıl geyiklerin yeni yuvaları

"Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" çerçevesinde, üç erkek kızıl geyik Gümüşhane'nin sarp ve yemyeşil dağlarına bırakıldı. Bu, türün bölgedeki genetik çeşitliliğini ve nüfus dengesini iyileştirmek için stratejik bir adım olarak kabul ediliyor.

Uzun yolculuğun ardından yeni bir başlangıç

Bu kızıl geyikler, Bursa Uludağ Üniversitesi Kızıl Geyik Üretme İstasyonu'ndan sağlıkla alınıp Gümüşhane'ye taşındı. Nakil süreci, hayvanların stres altında kalmadan ve sağlıklı bir şekilde yeni yaşam alanlarına adapte olmalarını sağlayacak şekilde titizlikle planlandı.

2013’ten bu yana proje devam ediyor

2013 yılından itibaren Gümüşhane'de yürütülen bu projeler, kızıl geyikleri doğal habitatlarına yeniden kazandırma ve bölgesel biyoçeşitliliği destekleme amacı taşıyor. Önceki yıllarda bırakılan geyiklerin bölgeye başarıyla uyum sağlaması, projenin etkinliğini kanıtlar nitelikte.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasında yeni ufuklar

Bu çabalar, kızıl geyiklerin bölgede sürdürülebilir bir popülasyon oluşturarak çoğalmalarını ve ekolojik dengenin korunmasını hedefliyor. Bu tür koruma çalışmaları, Gümüşhane'nin doğal zenginliklerini gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra, bölgeye ekolojik anlamda büyük değer katıyor.

Gümüşhane'nin doğal yaşamla buluşması

Gümüşhane dağlarında gerçekleşen bu kızıl geyik bırakma etkinliği, bölge sakinleri ve çevre bilincine sahip olan herkes için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Böylece Gümüşhane'nin doğası daha da canlanmakta ve türler arası denge ile doğal yaşamın sürekliliği için önemli adımlar atılmış oluyor. Bu tür projeler, Türkiye'nin doğa koruma çabalarında model teşkil ederek, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik geniş çaplı bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.