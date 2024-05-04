- Eğitim

2024 KPSS Sınav oturum tarihleri ve başvuru süreci hakkında açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu sektöründe çeşitli kariyer fırsatları için kapı aralayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024 oturum tarihlerini ve başvuru süreçlerini duyurdu. Bu sınav, adayların devlet kurumlarına giriş yapabilmesi için kritik bir öneme sahip.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
2024 KPSS Sınav oturum tarihleri ve başvuru süreci hakkında açıklama mask
2024 KPSS Sınav oturum tarihleri ve başvuru süreci hakkında açıklama
2024 KPSS Sınav oturum tarihleri ve başvuru süreci hakkında açıklama
+5
Haber albümü için resme tıklayın

ÖSYM, 2024 yılı KPSS sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini açıkladı. Genel Yetenek ve Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları için tarihler belirlendi. Adaylar, 3 Mayıs'ta başlayacak başvuru süreciyle kamu sektörü kariyerlerine yön verebilir.

2024 KPSS Sınav oturum tarihleri ve başvuru süreci hakkında açıklama

KPSS 2024 Lisans Oturumları ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 KPSS Lisans düzeyindeki Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Öğretmenlik mesleğine adım atmayı hedefleyen adaylar için Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığına başvuracak adaylar için ise Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

2024 KPSS Sınav oturum tarihleri ve başvuru süreci hakkında açıklama

Başvuru tarihleri

KPSS başvuruları, 3 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 15 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanarak başvurularını yapabilecekler. Ayrıca, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da işlemler gerçekleştirilebilecek. ÖABT başvuruları ise 9 Ağustos'tan 15 Ağustos 2024 tarihine kadar alınacak.2024 KPSS Sınav oturum tarihleri ve başvuru süreci hakkında açıklama

Sınavın kapsamı

KPSS, adayların kamu kurumlarına atanabilmeleri için gerekli olan genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi gibi çeşitli kategorilerdeki bilgilerini ölçer. Sınav sonuçları, adayların kamu sektöründeki iş bulma şansını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.2024 KPSS Sınav oturum tarihleri ve başvuru süreci hakkında açıklama

KPSS hakkında

KPSS, adayların kendi uzmanlık alanlarına göre değerlendirilmelerini sağlamak için birden fazla oturumda gerçekleştirilir. Her adayın genel oturuma katılması zorunlu olup, alan sınavlarına katılım ise adayların ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenir.2024 KPSS Sınav oturum tarihleri ve başvuru süreci hakkında açıklama

Sınav tarihlerinin erken duyurulması, KPSS'ye hazırlanan adayların ders çalışma ve hazırlık süreçlerini daha verimli bir şekilde planlamalarını sağlar. Bu, adayların sınavda başarılı olmaları için gerekli stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. KPSS, adaylara kamu sektöründe çeşitli kariyer yolları sunar. Bu sınav, adayların kamu hizmetleri sektöründe istihdam edilme potansiyellerini maksimize etmelerine olanak tanır ve onlara devlet dairelerinde önemli pozisyonlarda yer alma şansı verir.

# eğitim

04 May 2024 - 01:00 - Eğitim

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL