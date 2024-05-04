2024 KPSS Sınav oturum tarihleri ve başvuru süreci hakkında açıklama

ÖSYM, 2024 yılı KPSS sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini açıkladı. Genel Yetenek ve Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları için tarihler belirlendi. Adaylar, 3 Mayıs'ta başlayacak başvuru süreciyle kamu sektörü kariyerlerine yön verebilir.

KPSS 2024 Lisans Oturumları ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 KPSS Lisans düzeyindeki Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Öğretmenlik mesleğine adım atmayı hedefleyen adaylar için Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığına başvuracak adaylar için ise Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

Başvuru tarihleri

KPSS başvuruları, 3 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 15 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanarak başvurularını yapabilecekler. Ayrıca, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da işlemler gerçekleştirilebilecek. ÖABT başvuruları ise 9 Ağustos'tan 15 Ağustos 2024 tarihine kadar alınacak.

Sınavın kapsamı

KPSS, adayların kamu kurumlarına atanabilmeleri için gerekli olan genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi gibi çeşitli kategorilerdeki bilgilerini ölçer. Sınav sonuçları, adayların kamu sektöründeki iş bulma şansını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.

KPSS hakkında

KPSS, adayların kendi uzmanlık alanlarına göre değerlendirilmelerini sağlamak için birden fazla oturumda gerçekleştirilir. Her adayın genel oturuma katılması zorunlu olup, alan sınavlarına katılım ise adayların ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenir.

Sınav tarihlerinin erken duyurulması, KPSS'ye hazırlanan adayların ders çalışma ve hazırlık süreçlerini daha verimli bir şekilde planlamalarını sağlar. Bu, adayların sınavda başarılı olmaları için gerekli stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. KPSS, adaylara kamu sektöründe çeşitli kariyer yolları sunar. Bu sınav, adayların kamu hizmetleri sektöründe istihdam edilme potansiyellerini maksimize etmelerine olanak tanır ve onlara devlet dairelerinde önemli pozisyonlarda yer alma şansı verir.