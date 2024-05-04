Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ile ilgili aşk iddialarını yalanladı

Kızılcık Şerbeti'nin Yıldızlarından Aşk Dedikoduları

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerini paylaşan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör hakkında aşk söylentileri dolaşıyor. Dizide Doğa ve Fatih karakterlerini canlandıran ikili hakkında çıkan iddialar, Cannes Film Festivali’nden sonra güçlendi. Dizide Nilay karakterine hayat veren Nilay Civelek, Türkoğlu ve Güngör’ün festivalde barıştığını belirtmişti.

Konserde Görüntülendiler

Sonrasında, geçtiğimiz akşam düzenlenen bir konserde birlikte görüntülenen Türkoğlu ve Güngör arasındaki yakınlaşma, hayranları tarafından merakla izlendi. Ancak bu görüntülerle birlikte magazin sayfalarında yer alan iddialar, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Sıla Türkoğlu'ndan Açıklama: "Asılsız Haberler"

Gündemi meşgul eden bu iddialar üzerine Sıla Türkoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Türkoğlu, "Dün akşam ekip arkadaşımla bir etkinlik sonrası bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim," diyerek aşk söylentilerini net bir şekilde yalanladı.

Set Arkadaşlığından Öteye Geçmeyen Bir İlişki

Türkoğlu, Doğukan Güngör ile aralarındaki ilişkinin set arkadaşlığının ötesine geçmediğini ve çıkan haberlerin yanlış olduğunu belirterek bu dedikodulara son noktayı koydu. Açıklamasıyla aşk dedikodularını çürütmüş olan Türkoğlu, özel hayatıyla ilgili yanlış anlaşılmaların hayranları tarafından da dikkate alınmamasını talep etti.