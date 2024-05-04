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Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslüğünün ardındaki gerçekler ortaya çıktı

Türk sinemasının komedi alanında en başarılı işlerine imza atan Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Ailecek Şaşkınız ve Kardeş Payı gibi projelerden sonra neden birlikte çalışmadıkları merak ediliyordu. En son 2020 yılında aynı projede yer alan ikilinin arasındaki küslüğün sebepleri nihayet gün yüzüne çıktı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslüğünün ardındaki gerçekler ortaya çıktı mask
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslüğünün ardındaki gerçekler ortaya çıktı
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslüğünün ardındaki gerçekler ortaya çıktı
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Aydemir İle Anlaşmazlık

İddialara göre, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve yönetmen Selçuk Aydemir üçlüsü uyum içinde çalışırken, Aydemir ile Cemcir arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Aydemir, birlikte çektikleri bir filmden ücretini eksik aldığını iddia edince aralarındaki ilişki bozuldu.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslüğünün ardındaki gerçekler ortaya çıktı

Sürpriz Senaryo

Bu olaydan sonra, iddialara göre Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural, Murat Cemcir’in haberi olmadan projeler üzerinde çalışmaya devam etti. İkili, yeni bir senaryo üzerinde işbirliği yaparak film çekti. Cemcir ise, bu gelişmeyi duyduktan sonra şaşkınlık yaşadı.Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslüğünün ardındaki gerçekler ortaya çıktı

Dost Kazığı

Söylentilere göre, Murat Cemcir, Aydemir ve Kural’ın arka planda birlikte çalıştığını öğrenince, yakın arkadaşından beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kaldı. Cemcir, bu durumu “dost kazığı” olarak nitelendirerek uzun süre sürecek bir küslüğe girdi. Ahmet Kural’ın 2023 Temmuz’unda Bodrum Cennet Koyu'nda düzenlenen düğününe katılmayan Cemcir, bu ayrılığı doğruladı. Cemcir, "Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Bu kadar söyleyebilirim," diyerek açıklama yaptı.Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslüğünün ardındaki gerçekler ortaya çıktı

04 May 2024 - 16:01 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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