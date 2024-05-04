Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı

Marakeş’ten Paylaşımlar

Ünlü sosyetik Eda Taşpınar, Fas'a yaptığı tatil gezisiyle sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Marakeş'ten art arda paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Taşpınar, şehirdeki eşsiz mimari ve kültürel zenginliklerle kendini yeniden keşfetmenin keyfini çıkarıyor.

Takipçileri, Marakeş sokaklarında çektirdiği fotoğraflara büyük ilgi gösterdi.

Küvet Pozu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kendine özgü tarzıyla tanınan 44 yaşındaki Eda Taşpınar, tatili sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı küvette yıkanma videosuyla yine gündem oldu.

Her zamanki gibi iddialı stiliyle dikkat çeken Taşpınar, bu paylaşımıyla kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini topladı. Cesur pozlarıyla tanınan Taşpınar'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Stil ve Moda İkonu

Taşpınar, Instagram hesabını aktif olarak kullanarak sık sık tatil pozları ve moda seçimlerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Modaya yön veren giyim tarzıyla her zaman fark yaratan ünlü isim, Marakeş tatilinde de kendine has şık tarzını ortaya koydu.

Taşpınar'ın tatil sırasında giydiği gösterişli kıyafetleri, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Bitmeyen Tatil

Sürekli olarak tatillerinde çekildiği fotoğraflarla gündeme gelen Eda Taşpınar, Fas’taki tatiliyle de yine adından söz ettiriyor.

Sıradışı tatil tercihleri ve cesur pozlarıyla sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor.