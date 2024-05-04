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Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı

44 yaşındaki sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın Fas tatili, sosyal medyada olay oldu. Taşpınar, Marakeş’ten paylaştığı küvet pozu ve dikkat çekici tarzıyla takipçilerinin büyük ilgisini çekti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı mask
Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı
Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı
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Marakeş’ten Paylaşımlar

Ünlü sosyetik Eda Taşpınar, Fas'a yaptığı tatil gezisiyle sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Marakeş'ten art arda paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Taşpınar, şehirdeki eşsiz mimari ve kültürel zenginliklerle kendini yeniden keşfetmenin keyfini çıkarıyor.

Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı

Takipçileri, Marakeş sokaklarında çektirdiği fotoğraflara büyük ilgi gösterdi.

Küvet Pozu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kendine özgü tarzıyla tanınan 44 yaşındaki Eda Taşpınar, tatili sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı küvette yıkanma videosuyla yine gündem oldu.

Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı

Her zamanki gibi iddialı stiliyle dikkat çeken Taşpınar, bu paylaşımıyla kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini topladı. Cesur pozlarıyla tanınan Taşpınar'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı

Stil ve Moda İkonu

Taşpınar, Instagram hesabını aktif olarak kullanarak sık sık tatil pozları ve moda seçimlerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı

Modaya yön veren giyim tarzıyla her zaman fark yaratan ünlü isim, Marakeş tatilinde de kendine has şık tarzını ortaya koydu.

Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı

Taşpınar'ın tatil sırasında giydiği gösterişli kıyafetleri, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı

Bitmeyen Tatil

Sürekli olarak tatillerinde çekildiği fotoğraflarla gündeme gelen Eda Taşpınar, Fas’taki tatiliyle de yine adından söz ettiriyor.

Eda Taşpınar, Marakeş'ten küvet pozuyla sosyal medyada olay yarattı

Sıradışı tatil tercihleri ve cesur pozlarıyla sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor.

# Medya

04 May 2024 - 16:14 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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