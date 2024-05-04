Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı yeni pozlarla dikkat çekti. Tarzı ve özel hayatıyla sürekli eleştiri oklarının hedefi olan Erçel, son dönemde "Bambaşka Biri" dizisindeki performansı ve Hakan Sabancı'yla olan ilişkisi nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.

Eleştirilerin Hedefi Oldu

2014'te oyunculuğa başlayan Erçel, o zamandan beri özel yaşamı ve oyunculuğu nedeniyle çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Son paylaşımı da bu durumu değiştirmedi. Arzu Sabancı'dan ban yeme riskine rağmen, kızıl saçlı pozları büyük ilgi gördü.

Sosyal Medyada İkiye Bölündü

Kızıl saçlı olduğu döneme ait fotoğraflarını yayımlayan Erçel, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazıları fotoğraflarını beğenirken, diğerleri eleştiri yağmuruna tuttu. Hatta bazı kullanıcılar, ünlü oyuncunun Sabancı ailesinden ban yiyeceğini dahi iddia etti.

Aşk Hayatı ve Oyunculuğu Mercek Altında

Hakan Sabancı ile ilişkisinin ardından magazin gündeminin merkezine oturan Erçel'in, Sabancı ailesine gelin olmak için oyunculuğu bırakacağı veya Sabancı kurallarına uymak için okula dönme kararı aldığı söylentileri yayıldı. Her adımı olay olan Erçel, sosyal medyadaki pozlarıyla tekrar gündeme oturdu.