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Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi

Hande Erçel, son sosyal medya pozlarıyla yine gündemde. Kızıl saçlı döneminden fotoğrafları yayınlayan ünlü oyuncu, takipçilerini ikiye böldü ve Arzu Sabancı'dan ban yeme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi mask
Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi
Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı yeni pozlarla dikkat çekti. Tarzı ve özel hayatıyla sürekli eleştiri oklarının hedefi olan Erçel, son dönemde "Bambaşka Biri" dizisindeki performansı ve Hakan Sabancı'yla olan ilişkisi nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.

Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi

Eleştirilerin Hedefi Oldu

2014'te oyunculuğa başlayan Erçel, o zamandan beri özel yaşamı ve oyunculuğu nedeniyle çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Son paylaşımı da bu durumu değiştirmedi. Arzu Sabancı'dan ban yeme riskine rağmen, kızıl saçlı pozları büyük ilgi gördü.

Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi

Sosyal Medyada İkiye Bölündü

Kızıl saçlı olduğu döneme ait fotoğraflarını yayımlayan Erçel, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazıları fotoğraflarını beğenirken, diğerleri eleştiri yağmuruna tuttu. Hatta bazı kullanıcılar, ünlü oyuncunun Sabancı ailesinden ban yiyeceğini dahi iddia etti.

Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi

Aşk Hayatı ve Oyunculuğu Mercek Altında

Hakan Sabancı ile ilişkisinin ardından magazin gündeminin merkezine oturan Erçel'in, Sabancı ailesine gelin olmak için oyunculuğu bırakacağı veya Sabancı kurallarına uymak için okula dönme kararı aldığı söylentileri yayıldı. Her adımı olay olan Erçel, sosyal medyadaki pozlarıyla tekrar gündeme oturdu.

Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi
Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi

Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi
Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi
Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi
Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi

Hande Erçel'in yeni fotoğrafları Sabancı'larla ilgili dedikoduları alevlendirdi

# Medya

04 May 2024 - 17:18 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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