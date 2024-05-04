Bolu vefat edenler.. 04 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

SALİM GÜLENÇ
Vakıfgeçitveren köyü halkından (Merhum) Zeynel ve Emine GÜLENÇ’in oğlu, Adem ve Recep GÜLENÇ’in babaları, Aliye GÜLENÇ’in eşi, Zeki GÜLENÇ’in kardeşi, Mustafa GÜLENÇ’in abisi, İlhan ve Orhan GÜLENÇ’in amcaları; Vakıfgeçitveren köyü eski muhtarı;
Cenazesi bugün Vakıfgeçitveren köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazına mütakip köy mezarlığına defnedilecektir.
BİRSEL TEKGÖZ
Göynük kuyupınar köyünde ikindi namazına mütakip defnedilecektir.
HATİCE EMRE
Mudurnu tımaraktaş köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
VEYSEL KARAGÖZ
Yeniçağ Aşagıkuldan köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
FATMA TOKER
Seben ilçesi solaklar köyü halkından Boluda ikamet eden Veysel ÇETİN’in annesi;
Cenazesi bugün Karaçayır camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
SEFER AKKURT
Dereceören köyünde ikindi namazına mütakip defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.