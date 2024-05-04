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Bolu vefat edenler.. 04 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 04 Mayıs 2024 Bugün 6 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 04 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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SALİM GÜLENÇ

Vakıfgeçitveren köyü halkından (Merhum) Zeynel ve Emine GÜLENÇ’in oğlu, Adem ve Recep GÜLENÇ’in babaları, Aliye GÜLENÇ’in eşi, Zeki GÜLENÇ’in kardeşi, Mustafa GÜLENÇ’in abisi, İlhan ve Orhan GÜLENÇ’in amcaları; Vakıfgeçitveren köyü eski muhtarı;

Cenazesi bugün Vakıfgeçitveren köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazına mütakip köy mezarlığına defnedilecektir.

BİRSEL TEKGÖZ

Göynük kuyupınar köyünde ikindi namazına mütakip defnedilecektir.

HATİCE EMRE

Mudurnu tımaraktaş köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

VEYSEL KARAGÖZ

Yeniçağ Aşagıkuldan köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

FATMA TOKER

Seben ilçesi solaklar köyü halkından Boluda ikamet eden Veysel ÇETİN’in annesi;

Cenazesi bugün Karaçayır camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

SEFER AKKURT

Dereceören köyünde ikindi namazına mütakip defnedilecektir.

# mudurnu

04 May 2024 - 17:39 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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