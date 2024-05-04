Galatasaray’da eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular: Sivasspor maçı öncesi son durum!

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, 93 puanla zirvedeki yerini koruyor. 30 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Rakip Sivasspor ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 48 puanla 9. sırada yer alıyor.

36. Randevu

Galatasaray ve Sivasspor arasında oynanacak bu karşılaşma, iki takımın Süper Lig'deki 36. buluşması olacak. Geride kalan 35 maçta Galatasaray 21 kez galip gelirken, Sivasspor 7 galibiyet elde etti. 7 maçta ise takımlar puanları paylaştı. Galatasaray'ın toplamda 73 golüne karşın, Sivasspor 45 golle karşılık verdi. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Galatasaray'ın Yenilmezlik Serisi

Galatasaray, şampiyonluk hedefi doğrultusunda çıktığı son 22 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybettikten sonra 20 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Cimbom, aynı zamanda son 15 lig karşılaşmasını da kazandı.

Sahasında Güçlü Performans

Galatasaray, kendi evinde oynadığı son 34 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu seride 32 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a kaybettikten sonra evindeki lig maçlarını kaybetmedi. Bu sezon ise sahasında oynadığı 17 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılarak, bu alanda puan kaybetmeyen tek takım konumunda.

Savunma Performansı Dikkat Çekiyor

Galatasaray, Süper Lig'de savunma performansıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 34 maçta kalesinde sadece 21 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Ayrıca 18 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Mauro Icardi Zirvede

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, son 6 haftada 7 gol attı. Bu sezon toplamda 21 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor. Icardi, bu sezon çıktığı 30 maçta bu başarıyı yakaladı.

Sarı Kart Sınırındaki Futbolcular

Sivasspor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda, 36. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

Puan Rekoru Eşiğinde

Geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek puanını 93'e yükselten Galatasaray, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe'nin elinde bulundurduğu 93 puanlık rekoru egale etti. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında galip gelmesi ya da berabere kalması durumunda bu rekoru kıracak.

Teknik Direktörler Arasında 4. Mücadele

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda üç kez karşı karşıya geldi. Buruk’un çalıştırdığı takımlar iki kez galip gelirken, bir mücadele berabere sonuçlandı.

Arda Kardeşler Maçı Yönetecek

Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Olguncan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.