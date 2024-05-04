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Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesi son gelişmeler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi. Maç yarın saat 19.00’da RAMS Park'ta.

İhlas Haber Ajansı
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Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesi son gelişmeler mask
Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesi son gelişmeler
Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesi son gelişmeler
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanlarına dinamik ısınmayla başladı. İdmanın ilk kısmında iki gruba ayrılarak 8'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, ardından teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesi son gelişmeler

Okan Buruk'tan stratejik planlamalar

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına Sivasspor'un olası taktiklerine karşı dikkat etmeleri gereken noktalara dair uyarılarda bulundu. Son çalışmada özellikle savunma düzeni ve hücum organizasyonlarına odaklanan Galatasaray, sahada tam kadro yer alarak yarın oynanacak zorlu maçın provasını yaptı.

Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesi son gelişmeler

Kritik maç öncesi atmosfer

Galatasaray, ligde liderlik yarışında önemli bir konuma sahip ve bu maçı kazanarak pozisyonunu korumayı hedefliyor. Maç öncesinde takımda olumlu bir atmosfer hakimken, taraftarlar da tribünleri doldurarak sarı-kırmızılı ekibi destekleyecek. Yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak olan mücadele, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesi son gelişmeler

Sonuç beklentileri

Galatasaray, ligdeki güçlü performansını devam ettirmek için Sivasspor karşısında galibiyet arayacak. Sivasspor ise sürpriz yaparak İstanbul’dan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Bu önemli maçta iki takım da varını yoğunu ortaya koyacak.

# istanbul

04 May 2024 - 20:02 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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