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Arda Güler ilk 11’de başladı: Real Madrid şampiyonluk yolunda dev adım attı!

Real Madrid, La Liga’nın 34. haftasında Cadiz’i 3-0 yenerek şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağladı. Brahim Diaz, Jude Bellingham ve Joselu’nun golleriyle galibiyete uzanan Madrid ekibi, Girona-Barcelona maçından gelecek sonuca odaklanmış durumda.

İhlas Haber Ajansı
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Arda Güler ilk 11’de başladı: Real Madrid şampiyonluk yolunda dev adım attı! mask
Arda Güler ilk 11’de başladı: Real Madrid şampiyonluk yolunda dev adım attı!
Arda Güler ilk 11’de başladı: Real Madrid şampiyonluk yolunda dev adım attı!
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Real Madrid, İspanya La Liga'nın 34. haftasında Cadiz’i Brahim Diaz, Jude Bellingham ve Joselu'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağladı.

Arda Güler ilk 11’de başladı: Real Madrid şampiyonluk yolunda dev adım attı!

Maçın ilk yarısı dengede geçti

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Real Madrid, maça oldukça iddialı bir kadroyla çıktı. Sakatlıktan dönen kaleci Thibaut Courtois ve milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11’de yer aldı. İlk yarı, iki tarafın da kontrollü oynadığı bir mücadele olarak geçerken gol sesi çıkmadı.

Arda Güler ilk 11’de başladı: Real Madrid şampiyonluk yolunda dev adım attı!

Brahim Diaz golleri başlattı

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 51. dakikada Brahim Diaz’ın Modric’ten aldığı pasla topu filelere göndermesiyle öne geçti. Bu gol, maçın kırılma anı olarak kabul edilebilir. Cadiz kalecisi David Gil, Madrid’in baskısını savuşturmaya çalışsa da Brahim Diaz'ın golüne engel olamadı.

Arda Güler ilk 11’de başladı: Real Madrid şampiyonluk yolunda dev adım attı!

Bellingham oyuna girdi, goller geldi

Arda Güler, 66. dakikada yerini Jude Bellingham’a bıraktı. İngiliz orta saha oyuncusu, sahaya girdikten iki dakika sonra Brahim Diaz’dan aldığı pasla gol sevinci yaşadı. Bu gol, Real Madrid'in Cadiz karşısında rahatlamasını sağladı.

Arda Güler ilk 11’de başladı: Real Madrid şampiyonluk yolunda dev adım attı!

Joselu'dan son dakika golü

Maçın son anlarında Joselu da sahneye çıkarak takımına bir gol daha kazandırdı. Uzatma dakikalarında bulduğu bu golle, Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk için büyük bir adım attı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, ligdeki galibiyet serisini yedi maça çıkarırken iç sahadaki yenilmezlik serisini de 17 maça yükseltti.

Şampiyonluk an meselesi

Bu galibiyetle puanını 87’ye yükselten Real Madrid, Girona-Barcelona maçından gelecek sonuca odaklandı. Eğer Girona maçı kazanır veya berabere biterse, Madrid ekibi şampiyonluğunu ilan edecek.

04 May 2024 - 20:07 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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