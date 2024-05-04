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Beşiktaş, genç oyuncu ile nikah tazeledi

Beşiktaş, 17 yaşındaki santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Genç oyuncu, Beşiktaş Futbol Akademisi'nde gelişimini tamamladı ve kulübün uzun vadeli planlarında yer alacak.

İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş, genç oyuncu ile nikah tazeledi
Beşiktaş, genç oyuncu ile nikah tazeledi
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Beşiktaş, genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sözleşme yeniledi. Hekimoğlu’nun kulüpte kalması, genç yetenekli futbolcunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar Beşiktaş'ta olacağı anlamına geliyor.

Beşiktaş, genç oyuncu ile nikah tazeledi

İç transfer hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, iç transferde kadrosunu şekillendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 17 yaşındaki yetenekli santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu ile olan sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, genç futbolcunun Beşiktaş Futbol Akademisi'nde gelişimini tamamladığı ve sahip olduğu potansiyel ile uzun yıllar boyunca kulübe ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağı belirtildi.

Beşiktaş, genç oyuncu ile nikah tazeledi

Genç yıldızın geleceği parlak

Beşiktaş Futbol Akademisi'nden yetişen ve yeteneğiyle dikkat çeken Hekimoğlu, Beşiktaş formasıyla uzun yıllar boyunca sahada başarılı performans göstermesi beklenen oyuncular arasında yer alıyor. Sözleşmenin uzatılması, kulübün genç oyuncularına güveninin bir yansıması olarak görülüyor.

Beşiktaş taraftarlarının tahminleri

Bu gelişmeyle birlikte, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında genç yeteneklere daha fazla önem vereceği, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun da bu planda kritik bir rol oynayacağı tahmin ediliyor.

 

04 May 2024 - 20:17 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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