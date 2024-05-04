112'ye gelen gereksiz çağrılar "pes" dedirtti: "Çok Ölü Var" diyerek mezarlığa ambulans istendi

112 Acil Çağrı Merkezi, her gün binlerce çağrıyla ilgileniyor. Ancak son dönemde yapılan gereksiz ve asılsız ihbarlar, çağrı merkezi çalışanlarını yoruyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, son üç ayda çağrıların %58,42'sinin acil duruma dönüşmediğini ve sadece zaman kaybı yarattığını ifade etti.

Mezarlığa ambulans çağrıldı

Çağrı Merkezi personeli Şeyma Nur Mantar, mezarlık civarında bulunan kişilerin "Burada çok ölü var" diyerek mezarlığa ambulans talebinde bulunduğunu söyledi. Şaka amaçlı yapılan bu çağrı, ekiplerin acil hizmetlerini aksatıyor.

Eşlerini ve sevgililerini takip ettirmek istediler

Bazı kişiler, 112'yi arayarak eşlerinin takip edilmesini istiyor. Sevgilisine ulaşamayan bazıları ise 112'den sevgililerini aramalarını talep ediyor.

Dizi karakteri Rıza Baba'yı aramak isteyenler

Personel Mehmet Hanifi Bayar, dizi karakteri 'Rıza Baba'ya ulaşmak için 112'yi arayanların olduğunu belirtti. Hatta bazı vatandaşlar yemek siparişi vermek için de acil çağrı hattını aradı.

Hayvanlar için ambulans talebi

Şebnem Yazıcıoğlu ise hayvanı hastalanan vatandaşların ambulans talep ettiklerini, diğer bir personel Recep Kaşan ise telefonları bozulan kişilere nasıl tamir yapılacağıyla ilgili yoğun çağrı aldıklarını ekledi.

Asılsız ihbarlara 1980 TL Ceza

Öztuna, acil olmayan durumlar için çağrı hattının kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Asılsız ihbarda bulunanlara 1980 lira idari para cezası kesildiğini ifade etti.

Öne çıkan gereksiz çağrılar

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ve şaşırtan gereksiz çağrılardan bazıları:

"Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba'ya bağlar mısınız?"

"Çocuğumun doğum günü için evin önüne ambulans, itfaiye ve polis aracı gönderir misiniz?"

"2 döner, 2 ayran siparişi vermek istiyorum."

"Burada çok ölü var, neredesiniz? Mezarlıkta."

"Hayvanım hastalandı, ambulans gönderir misiniz?"

"Eşim evden çıktı, takip edilmesini istiyorum."

"Sevgilim telefonlarıma cevap vermiyor, arayabilir misiniz?"

"Telefonum bozuldu, nasıl açabilirim?"