- Spor

Boluspor, son deplasman maçında Manisa FK’ya konuk olacak

Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Manisa FK’ya konuk olacak. Play-off mücadelesindeki Boluspor, sezonun son deplasman maçında galip gelerek kritik üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor, son deplasman maçında Manisa FK’ya konuk olacak mask
Boluspor, son deplasman maçında Manisa FK’ya konuk olacak
Boluspor, son deplasman maçında Manisa FK’ya konuk olacak
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Boluspor, Manisa FK’ya konuk olacak. 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, Boluspor’un 2023-2024 sezonunda deplasmanda oynayacağı son karşılaşma olacak. Kırmızı-beyazlılar, sezonun son deplasman maçını kazanarak üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Boluspor, son deplasman maçında Manisa FK’ya konuk olacak

Boluspor, play-off hedefinde iddialı

Play-off hedefindeki Boluspor, Manisa FK karşısında galip gelerek kritik üç puanı hanesine yazdırmayı ve sıralamada üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Maçın ev sahibi Manisa FK yönetimi, taraftarları ve Manisalı futbolseverleri, Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda takımlarına destek olmaya davet etti. Ayrıca Boluspor taraftarları da deplasmanda takımlarını yalnız bırakmamak için Manisa’ya akın edecek.

Boluspor, son deplasman maçında Manisa FK’ya konuk olacak

Karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek

Boluspor-Manisa FK karşılaşmasının hakemi olarak Mustafa Kürşad Filiz görev alacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk olacak.

Boluspor, son deplasman maçında Manisa FK’ya konuk olacak

Bilet satışları devam ediyor

Boluspor maçının biletleri, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen taraftarlar, kolayca biletlerini edinebilecek. Bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı: “Kapalı Alt Tribün: 30 TL, Misafir Tribünü: 35 TL.”

Boluspor, son deplasman maçında Manisa FK’ya konuk olacak

# destek, boluspor, pazar

04 May 2024 - 20:37 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL