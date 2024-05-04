Boluspor, son deplasman maçında Manisa FK’ya konuk olacak

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Boluspor, Manisa FK’ya konuk olacak. 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, Boluspor’un 2023-2024 sezonunda deplasmanda oynayacağı son karşılaşma olacak. Kırmızı-beyazlılar, sezonun son deplasman maçını kazanarak üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Boluspor, play-off hedefinde iddialı

Play-off hedefindeki Boluspor, Manisa FK karşısında galip gelerek kritik üç puanı hanesine yazdırmayı ve sıralamada üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Maçın ev sahibi Manisa FK yönetimi, taraftarları ve Manisalı futbolseverleri, Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda takımlarına destek olmaya davet etti. Ayrıca Boluspor taraftarları da deplasmanda takımlarını yalnız bırakmamak için Manisa’ya akın edecek.

Karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek

Boluspor-Manisa FK karşılaşmasının hakemi olarak Mustafa Kürşad Filiz görev alacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk olacak.

Bilet satışları devam ediyor

Boluspor maçının biletleri, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen taraftarlar, kolayca biletlerini edinebilecek. Bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı: “Kapalı Alt Tribün: 30 TL, Misafir Tribünü: 35 TL.”