Excalibur'dan oyun tutkunlarına özel indirim! İşte indirimli cihazlar

Star Wars evrenini ve kültürünü yaşatmak için kutlanan 4 Mayıs Star Wars Günü'nde, Excalibur oyun bilgisayarları kullanıcılarına özel bir kampanya başlattı. 8 Mayıs tarihine kadar, Excalibur’un kendi internet sitesinden satın alınan masaüstü bilgisayar, gaming laptop ve monitörlerde %15’e varan indirim fırsatları oyun tutkunlarını bekliyor.

Star Wars ve oyun dünyası için birleşen güçler

Star Wars'un kitleleri peşinden sürükleyen dünyası, Excalibur'un oyuncu bilgisayarlarıyla birleşiyor. Serinin hayranları, Star Wars Günü'nü oyunlarla anarken, Excalibur'un şık tasarım ve yüksek performans sunan oyuncu bilgisayarları bu büyülü evreni keşfetmek için ideal bir tercih sunuyor. Güç ve performansı trend tasarımlarla bir araya getiren Excalibur, oyuncu kitlesine özel bu kampanyayla Star Wars hayranlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Kampanyaya dahil cihazlar

Kampanya kapsamında Excalibur’un en popüler masaüstü bilgisayarları E750 ve E650 ile oyuncu dizüstü bilgisayarları G911, G870 ve G770’de %15’e varan indirimler uygulanıyor. Ayrıca 31,5”, 27” ve 23,8” boyutlarındaki Curved monitörler ile 23,8” Flat monitörlerde de avantajlı fiyatlarla satış yapılıyor.

Excalibur'dan Star Wars severlere özel kampanya

Oyun tutkunları, 8 Mayıs’a kadar Excalibur'un resmi internet sitesi üzerinden Star Wars Günü'ne özel bu kampanyadan yararlanabilirler. Performans odaklı tasarımlarıyla oyuncu dünyasının ihtiyaçlarını karşılayan Excalibur, Star Wars hayranlarını bu anlamlı günde heyecanlandıracak özel fırsatlarla buluşturuyor. Kaçırılmayacak bu fırsatlar, hayranlara Star Wars evrenini daha da yakınlaştırmayı hedefliyor.