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Galatasaray Süper Lig’de şampiyonluk maçına çıkıyor

Galatasaray Süper Ligi'in 30. ve son haftasında evinde oynayacağı maçı yenerse şampiyonluğunu kazanacak. Kazanmak için son maça hazırlanan Galatasaray, iç saha performansıyla da favori konumunda yer alıyor.

Mustafa Aykan
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Galatasaray Süper Lig’de şampiyonluk maçına çıkıyor mask
Galatasaray Süper Lig’de şampiyonluk maçına çıkıyor
Galatasaray Süper Lig’de şampiyonluk maçına çıkıyor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında oynanacak kritik karşılaşma Galatasaray Petrol Ofisi'nin şampiyonluk hedefi için büyük önem taşıyor.

Galatasaray Süper Lig’de şampiyonluk maçına çıkıyor

Şampiyonluk maçına hazırlık

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ALG Spor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 68 puanla zirvede yer alıyor. Gaziantep temsilcisi ALG Spor ise 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 55 puanla 6. sırada bulunuyor. Galatasaray, bu kritik mücadelede galip gelirse tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

Galatasaray Süper Lig’de şampiyonluk maçına çıkıyor

Galatasaray iç sahada güçlü

Galatasaray Petrol Ofisi, iç sahada oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 37 puan topladı. Evinde son olarak Kdz. Ereğli Belediyespor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle moral depolayan sarı-kırmızılılar, ALG Spor karşısında da kazanarak şampiyonluğu kutlamak istiyor.

Galatasaray Süper Lig’de şampiyonluk maçına çıkıyor

Ebru Topçu'nun gol liderliği

Galatasaray Petrol Ofisi bu sezon rakip fileleri 69 kez sarsarken kalesinde ise 29 gol gördü. Ebru Topçu, takımın en golcü ismi olarak 15 gol kaydetti. Onu, Arzu Karabulut 11 golle takip ederken Elanur Laçın ve Kipoyi ise 8'er golle takımın diğer önemli golcülerinden oldular.

Maçı Berkay Ağış yönetecek

Karşılaşmanın hakemi Berkay Ağış olacak. Yardımcıları olarak Aydın Baran Tek ve Alperen Şeker görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Furkan Ceylan olacak.

# spor

04 May 2024 - 21:00 İstanbul- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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