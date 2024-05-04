Samsunspor, Trabzonspor'u ezdi geçti! Maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor, evinde Trabzonspor'u 3-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Samsunspor, güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek kritik üç puanı hanesine yazdırdı.

İlk yarıda üstün performans

14. dakikada kazanılan penaltı, Samsunspor için gol fırsatı yarattı. Topun başına geçen Taylan Antalyalı, kaleci Uğurcan Çakır’ı ters köşeye göndererek skoru 1-0'a getirdi. Hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan Trabzonspor, karşı atağa geçse de savunmada sağlam duran Samsunspor, farkı açmayı başardı. 28. dakikada Benito’nun şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Marius Mouandilmadji'nin kafa vuruşuyla skor 2-0'a geldi.

Trabzonspor'un umut kıvılcımı

Trabzonspor, 32. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleciyle topu buluşturdu ve farkı bire indirdi. Ancak Samsunspor'un baskısı hemen karşılık buldu. 36. dakikada Zeki Yavru'nun köşe vuruşunda ön direkte Fernandez, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-1 oldu.

Fırsatları değerlendiremeyen Trabzonspor

Maç boyunca etkili şutlar atan Trabzonspor, özellikle Bardhi'nin 45. dakikada yaklaşık 30 metre uzaklıktan yaptığı vuruşta direğe takıldı. Gol şansı yakalayamayan Trabzonspor, farkı kapatmakta zorlandı. İkinci yarıda daha kontrollü oynayan Samsunspor, üstünlüğünü koruyarak 3-1'lik skorla galibiyetini ilan etti.

Samsunspor ve Trabzonspor’un kadroları

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Yunus dk. 61), Alim Öztürk (Schindler dk. 61), Van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser (Tait dk. 82), Taylan Antalyalı, Carlo Holse, Emre Kılınç (Osman dk. 82), Baba Raman (Muja dk. 67), Marius Mouandilmadji

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Thomas Mendy, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez (Berat dk. 46), Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş (Fountas dk. 70), Nicolas Pepe (Orsic dk. 81), Enis Bardhi, Mahmoud Trezeguet (Visca dk. 61), Paul Onuachu (Enis dk. 70)

Samsunspor- Trabzonspor maçında öne çıkan detaylar

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta hakemler Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar ve Anıl Usta görev yaptı. Maçın gollerini Taylan (14. dakikada penaltıdan), Marius (28. dakikada) ve Fernandez (36. dakikada kendi kalesine attığı gol) Samsunspor adına kaydetti, Bardhi ise (32. dakikada) Trabzonspor'un golünü attı. Sarı kartlar ise Bennasser, Alim, Taylan, Schindler ve Osman (Samsunspor) ile Eren ve Berat (Trabzonspor) oyuncularına çıktı.