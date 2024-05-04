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Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozayı ve Yavrusunun gezintisi fotokapanla görüntüledi

Uludağ ormanlarına yerleştirilen fotokapanlar sayesinde bir bozayı ve yavrusu doğanın gizemli koridorlarında görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, yiyecek arayışında olan ayılar izleyicilerden büyük ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozayı ve Yavrusunun gezintisi fotokapanla görüntüledi mask
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozayı ve Yavrusunun gezintisi fotokapanla görüntüledi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozayı ve Yavrusunun gezintisi fotokapanla görüntüledi
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Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Uludağ’ın belirli noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, doğanın saklı köşelerinde yürüyen bir bozayı ve yavrusunu kayda aldı. Bu özel anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşılarak izleyicilerle buluştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozayı ve Yavrusunun gezintisi fotokapanla görüntüledi

Fotokapanlarla  vahşi yaşamı izlemek

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekipleri, yaban hayatını daha yakından gözlemlemek ve doğanın canlı çeşitliliğini belgelemek amacıyla Uludağ’ın çeşitli bölgelerine fotokapanlar kurdu. Bu cihazlar, yaban hayatının gün içindeki hareketlerini ve doğal yaşam alanlarındaki davranışlarını belgelemede oldukça etkili. Fotokapanlar sayesinde elde edilen görüntüler, sadece doğaseverler için değil, aynı zamanda yaban hayatı araştırmacıları için de değerli bir kaynak niteliğinde.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozayı ve Yavrusunun gezintisi fotokapanla görüntüledi

Bozayı ve yavrusunun gezintisi

Son olarak, Uludağ'daki bu fotokapanlardan birinin kaydettiği görüntülerde, bir bozayı ve yavrusu ormanda gezinti yaparken yiyecek arayışında görüldü. Doğal ortamlarında yiyecek arayan ayılar, sık bitki örtüsü arasından geçerek yollarına devam etti. Bu etkileyici kareler, bozayının yavrusuyla olan yakın ilişkisini ve birlikte yaşamını sergileyerek izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozayı ve Yavrusunun gezintisi fotokapanla görüntüledi

Sosyal medyada paylaşılan anlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu görüntüler, ayıların doğal davranışlarını yakından görme fırsatı sundu. Videoda bozayı ve yavrusunun ormanın içinde sakin bir şekilde yürüyüş yaparken gözlemlenmesi, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. İnsan müdahalesinden uzak, kendi ortamlarında doğanın güzelliklerini sergileyen bu hayvanların görüntülenmesi, doğaseverler için eşsiz bir deneyim oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozayı ve Yavrusunun gezintisi fotokapanla görüntüledi

Vahşi yaşamın korunmasına dikkat çekmek

Bu tür görüntüler, yaban hayatının korunması ve desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Doğal yaşam alanlarına fotokapanlar yerleştirilmesi, yaban hayatının doğru bir şekilde takip edilmesine yardımcı olurken, bu alanlardaki biyolojik çeşitliliğin korunması için de önemli veriler sunuyor. Özellikle bozayı gibi vahşi hayvanların yaşam alanlarının korunması, ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

# Medya, doğa

04 May 2024 - 21:34 Bursa- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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