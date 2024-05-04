Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri canlandırdılar!

Mudurnu Nilüfer Hatun Anaokulunda öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi gerçekleştirildi. Okulda gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler, okudukları kitaplar hakkında edindikleri bilgileri ve yaşadıkları deneyimleri proje haline getirdi.
Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri tasarlayan ve karakterleri canlandıran öğrenciler, renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinliğin çok güzel olduğunu dile getiren öğrenci velisi Sevim Öztaş, “Bugün burada okudum, hissettim, paylaşıyorum projesini izlemeye geldik. Öğrencilerimiz çok güzel çalışmışlar. Emek vermişler, eğitim ilk önce anasınıfında başlar” diye konuştu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.