Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri canlandırdılar!

Mudurnu Nilüfer Hatun Anaokulunda öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi gerçekleştirildi. Okulda gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler, okudukları kitaplar hakkında edindikleri bilgileri ve yaşadıkları deneyimleri proje haline getirdi.

Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri tasarlayan ve karakterleri canlandıran öğrenciler, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğin çok güzel olduğunu dile getiren öğrenci velisi Sevim Öztaş, “Bugün burada okudum, hissettim, paylaşıyorum projesini izlemeye geldik. Öğrencilerimiz çok güzel çalışmışlar. Emek vermişler, eğitim ilk önce anasınıfında başlar” diye konuştu.