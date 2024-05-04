04 May 2024 - 21:55- Eğitim G:

Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri canlandırdılar!

Bolu'da hayata geçirilen "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi çerçevesinde, okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri tasarlayan ve karakterleri canlandıran minik öğrenciler, renkli görüntülere sahne oldu.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri canlandırdılar! mask
Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri canlandırdılar!
Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri canlandırdılar!
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Mudurnu Nilüfer Hatun Anaokulunda öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi gerçekleştirildi. Okulda gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler, okudukları kitaplar hakkında edindikleri bilgileri ve yaşadıkları deneyimleri proje haline getirdi.

Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri canlandırdılar!

Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri tasarlayan ve karakterleri canlandıran öğrenciler, renkli görüntülere sahne oldu.

Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri canlandırdılar!

Etkinliğin çok güzel olduğunu dile getiren öğrenci velisi Sevim Öztaş, “Bugün burada okudum, hissettim, paylaşıyorum projesini izlemeye geldik. Öğrencilerimiz çok güzel çalışmışlar. Emek vermişler, eğitim ilk önce anasınıfında başlar” diye konuştu.Okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri canlandırdılar!
# mudurnu, eğitim

04 May 2024 - 21:55 Bolu/ Mudurnu- Eğitim

Mahreç  Osman Aykan

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