Mayıs Zamları: Nisan ayında 7-9 TL zamlanan sigara fiyatlarına, Mayıs'ta 4 TL daha eklenecek. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın açıklaması sonrası, en çok tüketilen markaların yeni fiyatları belli oldu.

Güncel Sigara Fiyatları:

Winston: Slender 66 TL, Dark Blue/Deep Blue 66 TL, Winston 68 TL, Slims 71 TL, Xsence 73 TL

Slender 66 TL, Dark Blue/Deep Blue 66 TL, Winston 68 TL, Slims 71 TL, Xsence 73 TL Chesterfield: 58 TL

58 TL L&M: 58 TL

58 TL Dunhill: 64 TL

64 TL Marlboro: Edge 60 TL, Touch 61 TL, Paket Marlboro 62 TL

Edge 60 TL, Touch 61 TL, Paket Marlboro 62 TL Parliament: Aqua Blue Slims 64 TL, Uzun/Kısa 63 TL, Midnight Blue 63 TL

Aqua Blue Slims 64 TL, Uzun/Kısa 63 TL, Midnight Blue 63 TL Muratti: 60 TL, Blu 59 TL

60 TL, Blu 59 TL Kent: D Line 59 TL, D Range 62 TL, Dark Blue/Long 64 TL

D Line 59 TL, D Range 62 TL, Dark Blue/Long 64 TL Lark: 59 TL

59 TL Camel: Slender 63 TL, Deep Blue 64 TL, Black & White 64 TL, Yellow & Brown 67 TL

Grup Bazında Zamlar:

Imperial Tobacco: En ucuz 57 TL, en pahalı 70 TL

En ucuz 57 TL, en pahalı 70 TL Philip Morris: En ucuz 64 TL, en pahalı 71 TL

En ucuz 64 TL, en pahalı 71 TL BAT: En ucuz 60 TL, en pahalı 75 TL

En ucuz 60 TL, en pahalı 75 TL TT: En ucuz 54 TL, en pahalı 66 TL

Türkiye'de Sigara Tüketimi:

%27.3'lük bir tüketici oranıyla Avrupa'da en fazla sigara içen ikinci ülkeyiz. Peş peşe gelen zamlar, yüksek vergilerle birleşince tüketiciler zor durumda.