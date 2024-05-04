Mayıs Zamları: Nisan ayında 7-9 TL zamlanan sigara fiyatlarına, Mayıs'ta 4 TL daha eklenecek. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın açıklaması sonrası, en çok tüketilen markaların yeni fiyatları belli oldu.
Güncel Sigara Fiyatları:
- Winston: Slender 66 TL, Dark Blue/Deep Blue 66 TL, Winston 68 TL, Slims 71 TL, Xsence 73 TL
- Chesterfield: 58 TL
- L&M: 58 TL
- Dunhill: 64 TL
- Marlboro: Edge 60 TL, Touch 61 TL, Paket Marlboro 62 TL
- Parliament: Aqua Blue Slims 64 TL, Uzun/Kısa 63 TL, Midnight Blue 63 TL
- Muratti: 60 TL, Blu 59 TL
- Kent: D Line 59 TL, D Range 62 TL, Dark Blue/Long 64 TL
- Lark: 59 TL
- Camel: Slender 63 TL, Deep Blue 64 TL, Black & White 64 TL, Yellow & Brown 67 TL
Grup Bazında Zamlar:
- Imperial Tobacco: En ucuz 57 TL, en pahalı 70 TL
- Philip Morris: En ucuz 64 TL, en pahalı 71 TL
- BAT: En ucuz 60 TL, en pahalı 75 TL
- TT: En ucuz 54 TL, en pahalı 66 TL
Türkiye'de Sigara Tüketimi:
%27.3'lük bir tüketici oranıyla Avrupa'da en fazla sigara içen ikinci ülkeyiz. Peş peşe gelen zamlar, yüksek vergilerle birleşince tüketiciler zor durumda.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.