Bolu'da yaşanan olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşattı!

Haber albümü için resme tıklayın

Bolu’da sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini yağmur yağışına bıraktı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım saatlik sürede birçok ara sokak göle döndü.

Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda sağanak ile birlikte etkili olan dolu yağışına, ziyaretçiler hazırlıksız yakaladı.