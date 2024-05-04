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Bolu'da yaşanan olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşattı!

Bolu’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde ise dolu yağışı etkili oldu.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu'da yaşanan olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşattı! mask
Bolu'da yaşanan olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşattı!
Bolu'da yaşanan olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşattı!
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Bolu’da sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini yağmur yağışına bıraktı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım saatlik sürede birçok ara sokak göle döndü.

Bolu'da yaşanan olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşattı!

Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda sağanak ile birlikte etkili olan dolu yağışına, ziyaretçiler hazırlıksız yakaladı.

Bolu'da yaşanan olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşattı!
# doğa, sağanak yağış

04 May 2024 - 22:02 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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