Bolu'da yaşanan olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşattı!

Bolu’da sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini yağmur yağışına bıraktı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım saatlik sürede birçok ara sokak göle döndü.
Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda sağanak ile birlikte etkili olan dolu yağışına, ziyaretçiler hazırlıksız yakaladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.