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Mayıs ayında Bolu'da kar sürprizi! Köroğlu dağları ve Aladağlar beyaza büründü

Mayıs ayında Bolu’da beklenmeyen kar yağışı, Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar’da beyaz bir örtüyle sonuçlandı. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı ve doğa severler için kartpostallık manzaralar oluştu.

İhlas Haber Ajansı
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Mayıs ayında Bolu'da kar sürprizi! Köroğlu dağları ve Aladağlar beyaza büründü mask
Mayıs ayında Bolu'da kar sürprizi! Köroğlu dağları ve Aladağlar beyaza büründü
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Bolu'da Mevsim Dışı Kar Yağışı Şaşırttı

Mayıs ayında beklenmeyen bir kar sürprizi, Bolu’nun yüksek kesimlerini beyaz bir örtüyle kapladı. Bolu şehir merkezinde öğle saatlerinde yağmur yağarken, Köroğlu Dağları'nın zirvesi ve çevresindeki yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar'ın zirvelerinde, mevsim dışı kar yağışı sonrası çam ormanları ve geniş yeşil alanlar tamamen beyaza büründü.

Mayıs ayında Bolu'da kar sürprizi! Köroğlu dağları ve Aladağlar beyaza büründü

Kartalkaya ve Aladağlar'da Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı

Kar yağışının kısa süre etkili olmasına rağmen, Kartalkaya ve Aladağlar’daki kar kalınlığı 5 santimetreye kadar yükseldi. Doğaseverlerin, kayak meraklılarının ve macera tutkunlarının ilgisini çeken bölgede, kar yağışı manzarası büyük ilgi topladı. Mevsim dışı karın getirdiği beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler oluştu. Ancak kar yağışının hızla etkisini yitirmesi, karla kaplı alanların kısa sürede yeniden yeşermesine yol açtı.Mayıs ayında Bolu'da kar sürprizi! Köroğlu dağları ve Aladağlar beyaza büründü

Doğaseverlere Karla Kaplı Kartpostallık Görüntüler

Kış sporları ve doğa turizmi açısından önemli bir merkez olan Kartalkaya'da sezon dışı yağan kar, ziyaretçilerine alışılmadık bir manzara sundu. Aladağlar’daki çam ormanlarının üzerine düşen kar taneleri, bölgeyi etkileyici bir beyaz örtüyle kapladı. Doğa fotoğrafçıları ve gezginler için büyük bir fırsat olan bu doğa olayı, Mayıs ayında kar sürprizi olarak hafızalara kazındı.

04 May 2024 - 22:11 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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