Mayıs ayında Bolu'da kar sürprizi! Köroğlu dağları ve Aladağlar beyaza büründü

Bolu'da Mevsim Dışı Kar Yağışı Şaşırttı
Mayıs ayında beklenmeyen bir kar sürprizi, Bolu’nun yüksek kesimlerini beyaz bir örtüyle kapladı. Bolu şehir merkezinde öğle saatlerinde yağmur yağarken, Köroğlu Dağları'nın zirvesi ve çevresindeki yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar'ın zirvelerinde, mevsim dışı kar yağışı sonrası çam ormanları ve geniş yeşil alanlar tamamen beyaza büründü.
Kartalkaya ve Aladağlar'da Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı
Kar yağışının kısa süre etkili olmasına rağmen, Kartalkaya ve Aladağlar’daki kar kalınlığı 5 santimetreye kadar yükseldi. Doğaseverlerin, kayak meraklılarının ve macera tutkunlarının ilgisini çeken bölgede, kar yağışı manzarası büyük ilgi topladı. Mevsim dışı karın getirdiği beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler oluştu. Ancak kar yağışının hızla etkisini yitirmesi, karla kaplı alanların kısa sürede yeniden yeşermesine yol açtı.
Doğaseverlere Karla Kaplı Kartpostallık Görüntüler
Kış sporları ve doğa turizmi açısından önemli bir merkez olan Kartalkaya'da sezon dışı yağan kar, ziyaretçilerine alışılmadık bir manzara sundu. Aladağlar’daki çam ormanlarının üzerine düşen kar taneleri, bölgeyi etkileyici bir beyaz örtüyle kapladı. Doğa fotoğrafçıları ve gezginler için büyük bir fırsat olan bu doğa olayı, Mayıs ayında kar sürprizi olarak hafızalara kazındı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.