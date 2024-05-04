Bolu’da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, yaralılar var

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Mudurnu-Bolu karayolu Pelitözü köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Turan T. kontrolündeki 14 GJ 212 plakalı otomobil, Mudurnu'dan Bolu yönüne ilerlerken karşı yönden gelen Yavuz K. idaresindeki 14 GB 446 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Turan T. yönetimindeki araç şarampole uçtu.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Araçlar Hasar Aldı

Kazaya karışan her iki araç da önemli ölçüde hasar gördü. Şarampole yuvarlanan 14 GJ 212 plakalı otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Diğer araç da hasar gördü, fakat sürücüsü ve içindeki yolcular kurtarıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma, olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylı inceleme yürütüyor. Kazanın meydana geldiği Mudurnu-Bolu karayolunda trafik, kazadan sonra kontrollü şekilde devam etti. Kazaya karışan araç sürücülerinin ifadeleri alınarak, detaylar soruşturma raporuna eklenecek.