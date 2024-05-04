Magandalık yaptı, polis en mutlu günü demedi! Düğünde havaya ateş açan damat gözaltına alındı

Olayın Detayları

Karabük’te Cumayanı Köyü'nde gerçekleşen bir düğünde, damat evinin önünde havaya ateş açtı. Olay cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi ve sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı. Çevredekilerin hayatlarını tehlikeye atan bu görüntüler, toplumda infiale yol açtı.

Jandarmadan Hızlı Müdahale

Görüntülerin yayılmasının ardından, Karabük İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Videonun analiz edilmesiyle, havaya ateş eden kişinin B.T. isimli damat olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, havaya ateş açan damadı "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Valilikten Açıklama

Karabük Valiliği de olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı: "Bazı yazılı ve görsel medya ile sosyal medya hesaplarında düğünde gelin ve damadın havaya ateş açtığı haber ve paylaşımlarla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yayınlanan görüntüler üzerinde yapılan araştırma sonucunda videonun ikinci kısmında havaya ateş açan erkek şahsın, ilimiz Cumayanı köyünde kendi düğününde havaya ateş açan B.T. isimli erkek şahıs olduğu tespit edilmesi üzerine adı geçen şahıs hakkında ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan’ adli ve idari işlem başlatılmıştır."