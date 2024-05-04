Vatandaşın sahilde gördükleri şoke etti! Kimse inanamadı birden kaçışmaya başladılar! Polis bile şaşırdı

Kilimli Sahilinde Şüpheli Ölüm
Olay yerine intikal eden ekipler, sahil kenarında hareketsiz yatan kadının Kilimli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki S.Y. olduğunu tespit etti. Ceset, güvenlik prosedürleri kapsamında ceset torbasına konularak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, sahilde detaylı incelemelerde bulundu ve elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi.
S.Y.'nin Psikolojik Sorunları Olduğu İddiası
S.Y.'nin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, kadının bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edildi. Sahil yolunda nasıl ve neden hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri her ihtimali göz önünde bulundurarak geniş çaplı bir araştırma başlattı.
Olayın Araştırılması Devam Ediyor
S.Y.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netleşecek. Yetkililer, olayın çok yönlü araştırıldığını belirtirken, şüpheli ölümün nedenini ortaya çıkarmak için tüm delillerin titizlikle incelendiğini vurguladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.