Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş: "Göztepe daha üstün oynayan taraftı"

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, psikolojik olarak ligi erken bitirdikleri için maçın kendileri adına zor geçtiğini belirtti. Yavaş, "İki takım da hedefine ulaşmış, başarılı bir sezon geçirmiş ve tartışmasız şekilde iyi performansla bu haftaya gelmişti. Bizim açımızdan zorlu bir maçtı. Altı hafta önce Süper Lig'e yükselmeyi garantiledik. Bu süreci çoğumuz ilk kez yaşıyoruz. Gurur verici bir süreç, ancak zorlukları da var. Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti," dedi.

Göztepe karşısında zor maç

Yavaş, oyuncularının bugüne kadar ciddiyetle oynayarak taktik disiplini sürdürdüğünü vurguladı ve verilen görevleri yerine getirdiklerini söyledi. Ancak bu maçta iyi başlayamadıklarını kabul ederek, "Göztepe daha üstün bir oyun sergiledi. Maçı dengeleyebilirdik, ama savunma hatasından bir gol yedik. Kırmızı kart gördükten sonra ise işler bizim için daha da zorlaştı. 10 kişi kaldıktan sonra sahada varlık gösteremedik," diye konuştu.

Öncelikli hedef: Süper Lig

Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmeyi haftalar öncesinde garantilemiş olmanın gururunu yaşasa da, son haftalarda oyunu toparlamakta zorlandığı gözlendi. Yavaş, Erzurumspor maçından 1 puan alarak 1. sırayı garantilemek istediklerini vurguladı. Göztepe'nin hak ederek hedefine ulaştığını ifade eden Yavaş, "Onlar gerçekten çok iyi bir ekip ve teknik direktöre sahip. Hem bu maç özelinde hem de sezon genelinde gösterdikleri başarıdan dolayı onları tebrik ediyorum," dedi.

Sonuç ve değerlendirme

Sezon boyunca gösterdiği performansla yükselmeyi garantileyen Eyüpspor, son haftalarda düşen performansına rağmen hedeflerine ulaşmış olmanın gururunu yaşıyor. Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından ekibinin sonraki hedefinin, Erzurumspor maçından alınacak 1 puan ile 1. sırayı garantilemek olduğunu belirtti.