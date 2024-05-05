Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov: “Oyuncularım hem kutlamayı hem profesyonel çalışmayı bildiklerini gösterdi”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor karşısında alınan 3-0’lık galibiyet sonrası yaptığı açıklamada oyuncularını hem kutlamaları hem de profesyonel çalışmayı başarıyla dengeledikleri için tebrik etti. “Oyuncularım, profesyonel bir şekilde çalışmanın yanında kutlamayı da bildiklerini gösterdi,” ifadelerini kullanan Stoilov, takımdaki disiplin ve motivasyona dikkat çekti.

Göztepe Eyüpspor'u farklı geçti

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanında oynayan Göztepe, maçı 3-0 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Stoilov, takımın performansını överek şunları söyledi: “11’e 11 oynadığımız sürede de üstün olan taraftık. Kırmızı karttan sonra Eyüpspor için zorlaştı. Oyuncularım ciddi antrenmanlarla maça hazırlandılar ve galibiyeti hak ettiler.”

Oyuncuların hazırlığı ve profesyonellik vurgusu

Galibiyetten önce oyuncuların kutlamalar yaptığını söyleyen Stoilov, oyuncularının kısa bir antrenmanla maça hazırlandıklarını belirtti. “Oyuncularım, hem kutlamayı hem de profesyonel çalışmayı bildiklerini kanıtladılar,” dedi. Ayrıca Eyüpspor'u da tebrik eden Stoilov, onların Süper Lig’e yükselmeyi hak ettiklerini ve iyi bir teknik direktöre sahip olduklarını söyledi. “Eyüpspor’u tebrik ediyorum. Çok iyi bir takım ve Süper Lig’e yükselmeyi hak ettiler,” şeklinde konuştu.

Göztepe'nin Bulgaristan'daki popülerliği artacak

Bulgaristan’da Göztepe'nin şampiyonluk sonrası daha da popüler hale geleceğini belirten Stoilov, kendisini takip eden Bulgar futbolseverlerin de artık Göztepe’yi yakından izlediğini ifade etti. “Bence kesinlikle artacak. Hem taraftarımızı hem de stadımızı biliyorlar. Bulgaristan’da da şu an Göztepe taraftarı sayısı oldukça fazla diyebilirim,” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Sonuç ve gelecek

Göztepe'nin bu galibiyeti ile hem Eyüpspor'un çıkışına zarar vermeden galibiyet serisine devam etmesi, hem de teknik direktör Stoilov’un takım içindeki disiplini ve oyuncularının performansına olan güveni gözler önüne serildi. Göztepe, önümüzdeki sezon daha da güçlenerek mücadele etmeyi hedefliyor.