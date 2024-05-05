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500 sporcu Düzce'de şampiyonluk için yumruk sallıyor: Genç A Boks Türkiye birinciliği heyecanı!

"49 ilden 500 sporcu, Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda şampiyonluk için mücadele ediyor. Organizasyon kapsamında 700'e yakın misafir, Düzce'nin turizm ve kültürel destinasyonlarını keşfetme fırsatı bulacak."

İhlas Haber Ajansı
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500 sporcu Düzce'de şampiyonluk için yumruk sallıyor: Genç A Boks Türkiye birinciliği heyecanı! mask
500 sporcu Düzce'de şampiyonluk için yumruk sallıyor: Genç A Boks Türkiye birinciliği heyecanı!
500 sporcu Düzce'de şampiyonluk için yumruk sallıyor: Genç A Boks Türkiye birinciliği heyecanı!
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Düzce, Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Birinciliği Müsabakaları ile büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, açılış seremonisiyle resmen başladı. Düzce Belediyesi ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, 49 ilden 500 sporcu şampiyonluk için ringe çıkıyor.

500 sporcu Düzce'de şampiyonluk için yumruk sallıyor: Genç A Boks Türkiye birinciliği heyecanı!

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı

Açılış töreni, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi'nin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sporculara destek verdi.

500 sporcu Düzce'de şampiyonluk için yumruk sallıyor: Genç A Boks Türkiye birinciliği heyecanı!

Sporculara başarı mesajları

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, turnuvanın Düzce'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Organizasyona katılan 500'den fazla sporcu ve toplamda 700'e yakın misafir, Düzce'nin kültür ve turizm destinasyonlarını gezme fırsatı bulacak," dedi. Ayrıca, sporculara başarı dileyerek Düzce Belediyesi'ne destekleri için teşekkür etti.

500 sporcu Düzce'de şampiyonluk için yumruk sallıyor: Genç A Boks Türkiye birinciliği heyecanı!

Şampiyonluk heyecanı başladı

Açılış konuşmalarının ardından başlayan müsabakalar, büyük heyecana sahne oldu. Sporcuların şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği turnuva, 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu süreçte Düzce, sadece sporun değil, kültür ve turizmin de merkezi olacak.

Şehrin kültür ve turizmine katkı

Düzce'nin kültür ve turizm destinasyonları da organizasyonun önemli bir parçası olarak düşünülmüş. Sporcular ve misafirler, şehrin tanıtımına katkıda bulunacak çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.

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05 May 2024 - 10:36 Düzce- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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