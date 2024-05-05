Fenerbahçe ve Konyaspor 46. kez karşı karşıya! Fenerbahçe’de eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İkinci sıradaki sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 23 maçı kaybetmeyerek zirve yarışında iddiasını sürdürüyor.

Mücadelenin önemi

Fenerbahçe, 34 maçta 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 89 puanla şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın önünde ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında hata yapmadan yarışa devam etmek istiyor. 16. sıradaki Konyaspor ise, düşme hattından uzaklaşmak için galibiyet hedefliyor.

Rekabet tarihi

Bugüne kadar oynanan 45 karşılaşmada, Fenerbahçe 34 kez sahadan galip ayrıldı. Konyaspor 8 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin toplamda 119 golüne, Konyaspor 49 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki maçı Fenerbahçe 7-1 kazanarak rekabetteki en farklı galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, ligde son 23 maçta mağlup olmadı. Bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş’ı iki kez, diğer takımları birer kez mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'la berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda çıktığı 17 maçın 15’inde galip geldi, 2 maçta berabere kalarak dış sahada yenilmezliğini korudu.

Kart sınırındaki oyuncular

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Gol krallığı yarışı

Fenerbahçe, ligde 89 golle en golcü takım. Edin Dzeko, 20 golle gol krallığı yarışında Mauro Icardi’nin ardından ikinci sırada. Dzeko, sezonun ilk yarısındaki maçta Konyaspor'a karşı hat-trick yapmıştı.

Hakem kadrosu

Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.