Bolulu Arda Güler’li Real Madrid, La Liga'da 36. kez şampiyon!

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında Cadiz'i Santiago Bernabeu'da 3-0 mağlup ederek puanını 87'ye çıkardı. Milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği maçta alınan bu kritik galibiyetle eflatun-beyazlılar, en yakın rakibi Barcelona'nın Girona'ya 4-2 yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti. Cadiz karşısındaki galibiyet, Real Madrid’in üst üste 7. galibiyeti olurken, yenilmezlik serisini de 28 maça taşıdı (22 galibiyet, 6 beraberlik).
Lig performansı
Real Madrid, sezon boyunca istikrarlı bir performans gösterdi. Ligin 18. haftasında Girona'dan liderliği devralan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, 27 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sezonu domine etti. Bu sonuçlarla Real Madrid, sezonu bitimine 4 hafta kala şampiyon olarak tamamladı.
36. şampiyonluk ve rekabetin detayları
Bu sezonki şampiyonluk, Real Madrid'in La Liga'da 36. kez mutlu sona ulaşması anlamına geliyor. Son beş sezonda üçüncü kez şampiyon olan Real Madrid, Barcelona'nın 27 ve Atletico Madrid'in 11 şampiyonluğunun önünde açık ara zirvede yer alıyor. Ayrıca bu sezon, Ocak ayında Barcelona'yı İspanya Süper Kupa finalinde 4-1 mağlup ederek bu kupayı da müzesine götürdüler.
Takımın yıldızları: Bellingham ve Vinicius
Sezon başında transfer edilen Jude Bellingham, Real Madrid’in şampiyonluğunda kritik rol oynadı. İngiliz futbolcu 26 maçta 18 gol ve 4 asistle dikkat çekti. Önemli maçlarda gösterdiği performansla ön plana çıkan Bellingham, gol krallığı yarışında da ikinci sırada yer alıyor. Vinicius Junior ise 25 maçta forma giyip 13 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Rodrygo 10 ve Joselu 9 golle takıma önemli destek sundular. Arda Güler de ligde 2 gol kaydetti.
Ancelotti'nin başarıları
Carlo Ancelotti, kariyerinde Real Madrid ile La Liga'da ikinci kez şampiyonluk yaşarken, daha önce Milan, Chelsea, PSG ve Bayern Münih ile de farklı liglerde şampiyon olmuştu. Ancelotti, bu başarısıyla 5 büyük ligde şampiyon olan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Deneyimli teknik adam, Real Madrid ile toplamda 12 kupa kazandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.