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Kıbrıscık'ta Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için gözü yaşlı veda

Kıbrıscık'ta görev süresi dolan Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için düzenlenen duygusal veda töreni, 300'den fazla vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Tören, Kaymakam Deniz'in ilçeye olan bağlılığını ve Kıbrıscık halkının ona olan sevgisini gözler önüne serdi.

Arzu Sarı
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Kıbrıscık'ta Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için gözü yaşlı veda mask
Kıbrıscık'ta Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için gözü yaşlı veda
Kıbrıscık'ta Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için gözü yaşlı veda
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Kıbrıscık ilçesi, görev süresi sona eren Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'e duygu dolu bir veda töreni ile teşekkür etti. Bu tören, ilçenin derin birlik ve beraberlik duygusunu bir kez daha vurguladı.

Kıbrıscık'ta Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için gözü yaşlı veda

Kıbrıscık halkı veda için bir araya geldi

Kıbrıscık'ta, Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için düzenlenen veda töreni, ilçenin sosyal yapısının çeşitliliğini yansıttı. Siyasi parti temsilcilerinden, köylülere, esnaftan memurlara kadar her kesimden 300'ü aşkın insan katılım gösterdi. Bu geniş katılım, Kaymakam Deniz'e olan sevgi ve saygının bir göstergesiydi.Kıbrıscık'ta Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için gözü yaşlı veda

Törenin duygusal anları

Tören boyunca, Kaymakam Deniz, Kıbrıscık halkının gösterdiği sevgi ve vefa karşısında duygularını saklayamadı. Halka olan bağlılığını ve sevgisini dile getiren Deniz, ilçe halkıyla olan güçlü bağını ve onlarla bir aile gibi olduğunu vurguladı.Kıbrıscık'ta Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için gözü yaşlı veda

"Kıbrıscık benim için özel bir yer"

Kaymakam Deniz'in konuşmasında Kıbrıscık'a ve halkına olan derin sevgisi öne çıktı. Kıbrıscık'ı "ikinci evim" olarak nitelendiren Deniz, burada geçirdiği zamanların ve kurduğu ilişkilerin hayatı boyunca unutulmayacağını belirtti.Kıbrıscık'ta Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için gözü yaşlı veda

Vatandaşlarla birebir vedalaşma

Törenin sonunda Kaymakam Deniz, katılımcılarla birebir ilgilenerek onlarla tek tek sarıldı ve vedalaştı. Bu samimi vedalaşma, törene katılan herkes tarafından duygusal anlar olarak kaydedildi.Kıbrıscık'ta Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için gözü yaşlı veda

Kaymakamın bıraktığı izler

Kaymakam Deniz, Kıbrıscık'ta gerçekleştirdiği projeler ve halka hizmet etme çabalarıyla ilçede kalıcı izler bıraktı. Yönetim anlayışı ve halkla iç içe olması, ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı ve unutulmayacak.Kıbrıscık'ta Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için gözü yaşlı veda

Kaymakam Deniz, Kıbrıscık'ta sona eren görev sürecinin ardından kariyerine başka bir yerde devam edecek. Ancak, Kıbrıscık'ta kurduğu bağlar ve bıraktığı izler, onun hafızasında her zaman canlı kalacak.Kıbrıscık'ta Kaymakam Ahmet Berkay Deniz için gözü yaşlı veda

# aile

05 May 2024 - 14:00 Bolu/ Kibriscik- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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