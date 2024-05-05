Türkiye'nin elektrikli araç devriminde öncü adımlar

Eşarj'dan Elektrikli araçlarda devrim niteliğinde adımlar

Enerjisa Enerji'nin tamamen sahip olduğu iştiraki olan Eşarj, elektrikli araç altyapısında gerçekleştirdiği inovasyonlarla dikkat çekiyor. Kısa süre içerisinde 1 milyon şarj işlemi gerçekleştirerek sektördeki liderliğini pekiştiren Eşarj, Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümünde öncü bir rol oynuyor.

Genişleyen şarj istasyonu ağıyla Türkiye daha yeşil

Eşarj, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 1000'den fazla şarj istasyonu ile elektrikli araç sahiplerine kesintisiz hizmet sunuyor. Hem global hem de yerli elektrikli otomobil markalarına uyum sağlayan bu istasyonlar, gelecekte yer alacak Türk otomobili TOGG için de hazırlıklı durumda.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temini

Şarj istasyonlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle besleyen Eşarj, çevreye duyarlı bir şarj deneyimi sunuyor. Bu strateji, hem enerji verimliliğini artırıyor hem de çevre dostu ulaşım çözümlerini destekliyor.

Elektrikli araç sayısında büyük sıçrama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun tahminlerine göre, 2025 yılında Türkiye'de elektrikli araç sayısı 361 bine ulaşacak. Bu artış, Eşarj gibi şarj altyapısı sağlayıcıları için daha fazla şarj soketi kurma zorunluluğunu ortaya koyuyor.

Türkiye, Avrupa'da şarj istasyonu sayısında önde

Şarj istasyonu sayısında Avrupa'da lider konumda olan Türkiye, bu başarısını Eşarj'ın öncülüğünde elde etti. Bu durum, ülkenin elektrikli araçlara ve çevre dostu ulaşım sistemlerine olan bağlılığını gösteriyor.

Her iki araçtan biri elektrikli olacak

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar'ın belirttiği gibi, 2030 yılına kadar Türkiye'deki her iki araçtan birinin elektrikli olması bekleniyor. Eşarj'ın devam eden yatırımları ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirme çabaları, bu dönüşümü destekliyor.

Sürdürülebilir gelecek için eşarj

Eşarj'ın 2023 sonuna kadar 81 ilde 1000 istasyon hedefine ulaşması, şirketin başarısını perçinlerken, Türkiye'nin elektrikli araçlara olan ilgisini de güçlendiriyor. Eşarj, gelecekte Türkiye'nin ve dünyanın karbon sıfır hedeflerine ulaşma sağlamaya devam edecek. Şirket, çevre dostu ve sürdürülebilir bir gelecek yaratma vizyonunu, hiç durmadan geliştirdiği teknolojiler ve artan istasyon ağı ile destekliyor.

Eşarj'ın bu çabaları, elektrikli araç sektörünün gelişimini hızlandırarak Türkiye'nin yeşil ulaşım hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Bu yenilikçi adımlar, hem şirketin hem de ülkenin geleceğine yön veriyor. Eşarj, elektrikli araç altyapısı sektöründe öncü bir rol üstlenmeye devam ederken, elektrikli araç sahiplerine sağladığı kolay ve erişilebilir şarj çözümleriyle Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine büyük bir ivme kazandırmakta.