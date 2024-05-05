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SGK o ilaçları geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne 81 yeni ilacın dahil edildiğini müjdeledi. Bu kapsamlı düzenlemede, birçok farklı hastalık grubuna yönelik ilaçların yer alması, hastalar için umut ışığı oldu.

Arzu Sarı
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SGK o ilaçları geri ödeme listesine aldı mask
SGK o ilaçları geri ödeme listesine aldı
SGK o ilaçları geri ödeme listesine aldı
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SGK, Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne 81 yeni ilacı dahil etti. Kanser, diyabet, antibiyotik ve nadir hastalıkların da bulunduğu bu ilaçlar, hastalara ekonomik ve erişilebilir tedavi fırsatı sunuyor. Bakan Işıkhan, bu ilaçların yerli üretim olmasının da altını çizdi.

SGK o ilaçları geri ödeme listesine aldı

Kanser ve Diyabet İçin Kritik İlaçlar

Listede, kanser tedavisinde kullanılacak bir ilaç ve diyabet hastalığına karşı altı ilaç yer alıyor. Kanser ve diyabetin Türkiye'de yaygın hastalıklar arasında olması, SGK’nın bu ilaçları listeye dahil etmesini hayati bir adım haline getiriyor. Bu ilaçların geri ödeme kapsamına alınması, ilgili hastaların tedavilerinde önemli bir mali destek sağlayacak.

SGK o ilaçları geri ödeme listesine aldı

Epilepsi, migren, hipertansiyon ilaçları

Geri ödeme listesine eklenen 11 antibiyotik ilaç, yaygın enfeksiyonlarla mücadelede kullanılacak. Listeye ayrıca 4 epilepsi-migren, 2 Multipl Skleroz, 1 obezite ve 2 pulmoner hipertansiyon ilacı da eklenmiş durumda. Bu düzenleme, nadir hastalıklarla yaşayan bireylerin tedavi maliyetlerini düşürerek onlara daha erişilebilir bir tedavi sunacak.SGK o ilaçları geri ödeme listesine aldı

Alerji ilaçlarıyla umut ışığı

Alerji hastalığıyla mücadele edenler için listeye 7 yeni alerji ilacı eklendi. Bu adım, alerji hastalarının daha etkili ve ekonomik tedavilere ulaşmalarına imkan tanıyacak. Bu ilaçlar sayesinde hastalar, günlük yaşamlarında karşılaştıkları sıkıntıları daha rahat bir şekilde yönetebilecekler.SGK o ilaçları geri ödeme listesine aldı

79'u yerli üretim

Bakan Işıkhan, listeye alınan 81 ilacın 79'unun yerli üretim olduğunu belirtti. Bu, ülkemizdeki ilaç sektörünün büyümesi ve hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara daha hızlı erişimi açısından önem arz ediyor. Ayrıca yerli üretim ilaçlar, ithal ilaçlara göre daha düşük maliyetli olduğu için, tedavi giderlerinin azalmasına da katkı sağlayacak.SGK o ilaçları geri ödeme listesine aldı

Halk Sağlığı İçin Stratejik Bir Hamle

Bakan Işıkhan, yeni ilaç düzenlemesinin halk sağlığına olumlu yansımalar sağlayacağını belirterek, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi. Bu sözler, geri ödeme listesine eklenen ilaçların topluma sağlık açısından sağlayacağı faydalara dikkat çekiyor.SGK o ilaçları geri ödeme listesine aldı

SGK’nın Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne eklediği 81 yeni ilaç, sağlık hizmetlerinde önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Bu düzenleme, hastaların tedavi maliyetlerini azaltarak toplumun daha kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

 

# türkiye, destek, tedavi

05 May 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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