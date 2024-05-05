SGK o ilaçları geri ödeme listesine aldı

SGK, Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne 81 yeni ilacı dahil etti. Kanser, diyabet, antibiyotik ve nadir hastalıkların da bulunduğu bu ilaçlar, hastalara ekonomik ve erişilebilir tedavi fırsatı sunuyor. Bakan Işıkhan, bu ilaçların yerli üretim olmasının da altını çizdi.

Kanser ve Diyabet İçin Kritik İlaçlar

Listede, kanser tedavisinde kullanılacak bir ilaç ve diyabet hastalığına karşı altı ilaç yer alıyor. Kanser ve diyabetin Türkiye'de yaygın hastalıklar arasında olması, SGK’nın bu ilaçları listeye dahil etmesini hayati bir adım haline getiriyor. Bu ilaçların geri ödeme kapsamına alınması, ilgili hastaların tedavilerinde önemli bir mali destek sağlayacak.

Epilepsi, migren, hipertansiyon ilaçları

Geri ödeme listesine eklenen 11 antibiyotik ilaç, yaygın enfeksiyonlarla mücadelede kullanılacak. Listeye ayrıca 4 epilepsi-migren, 2 Multipl Skleroz, 1 obezite ve 2 pulmoner hipertansiyon ilacı da eklenmiş durumda. Bu düzenleme, nadir hastalıklarla yaşayan bireylerin tedavi maliyetlerini düşürerek onlara daha erişilebilir bir tedavi sunacak.

Alerji ilaçlarıyla umut ışığı

Alerji hastalığıyla mücadele edenler için listeye 7 yeni alerji ilacı eklendi. Bu adım, alerji hastalarının daha etkili ve ekonomik tedavilere ulaşmalarına imkan tanıyacak. Bu ilaçlar sayesinde hastalar, günlük yaşamlarında karşılaştıkları sıkıntıları daha rahat bir şekilde yönetebilecekler.

79'u yerli üretim

Bakan Işıkhan, listeye alınan 81 ilacın 79'unun yerli üretim olduğunu belirtti. Bu, ülkemizdeki ilaç sektörünün büyümesi ve hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara daha hızlı erişimi açısından önem arz ediyor. Ayrıca yerli üretim ilaçlar, ithal ilaçlara göre daha düşük maliyetli olduğu için, tedavi giderlerinin azalmasına da katkı sağlayacak.

Halk Sağlığı İçin Stratejik Bir Hamle

Bakan Işıkhan, yeni ilaç düzenlemesinin halk sağlığına olumlu yansımalar sağlayacağını belirterek, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi. Bu sözler, geri ödeme listesine eklenen ilaçların topluma sağlık açısından sağlayacağı faydalara dikkat çekiyor.

SGK’nın Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne eklediği 81 yeni ilaç, sağlık hizmetlerinde önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Bu düzenleme, hastaların tedavi maliyetlerini azaltarak toplumun daha kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.