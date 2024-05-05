Ağaçların yıllık halkalarıyla iklim tarihini öğrendiler

25 Aralık 2023'te imzalanan protokolle resmiyete kavuşan bu program, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle şekillenmiştir. Programın temel amacı, iklim değişikliğinin etkilerini anlamak ve bu değişikliklere karşı nasıl mücadele edileceği konusunda toplumsal bir bilinç oluşturmaktır.

İklim değişikliği eğitiminde yenilikçi yaklaşımlar

Programın dikkat çeken etkinliklerinden biri, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde yer alan Aladağ Orman Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimlerdir. Bu eğitimler sırasında katılımcılara, flora ve fauna hakkında kapsamlı bilgiler aktarılırken, özellikle ağaçların yıllık halkaları aracılığıyla iklim tarihini okuma konusu büyük ilgi gördü. Katılımcılar, doğanın bu benzersiz kayıt cihazları sayesinde geçmiş iklim olayları hakkında bilgi edinmenin heyecanını yaşadı.

İklim değişikliği bilinci ve eğitim faaliyetleri

Bolu merkez ve çevresindeki okullarda görevli öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimler, iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmak ve bu süreçte etkin bir rol üstlenmeyi teşvik etmek amacı taşır. Öğretmenlere yönelik programlar, hareketli yaşam tarzlarını benimseme, karbon ayak izini azaltma ve doğa dostu yaşam biçimleri üzerine odaklandı.

Doğa ile bütünleşme ve etkinlikler

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen ormanlık alanlarda gerçekleştirilen eğitim ve etkinlikler, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar sunarak doğayla bütünleşme fırsatı sağlamıştır. Bu pratik etkinlikler, katılımcılara doğayı daha yakından tanıma ve onu koruma konusunda değerli deneyimler kazandırdı.

Gelecek nesiller için çevre eğitimi

Aladağlar'da gerçekleştirilen bu eğitimler, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir dönemi başlatmasının yanı sıra, gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bilinci aşılamayı amaçlıyor. Bu eğitimler, uluslararası iş birliklerini teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliği güçlendiren önemli bir adım olarak kabul ediliyor.