Mudurnu halkı Tekel Binası'nın satışına karşı

Mudurnu'daki eski Tekel Binası'nın özel satışına karşı çıkan ilçe halkı, yapının sosyal ve kültürel etkinlikler için kullanılmasını talep ediyor. Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun öncülüğünde verilen mücadele, toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği.

Toplumun ortak görüşü

Topluluk adına konuşan Belediye Başkanı Doğan Onurlu, Bolu İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan yapının Mudurnu halkının ortak görüşü doğrultusunda şahsa satılmaması gerektiğini vurguladı. Yapının belediye tarafından kiralanarak ilçedeki her yaştan bireyin faydalanabileceği bir sosyal alana dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirten Onurlu, "İlçemizde yapılan anketlerde 1200 katılımcının %94'ü binanın satılmasına karşı çıktı. Bu önemli bir oran" dedi.

Halkın talebine kulak verilsin

Onurlu, Bolu Valisi Erkan Kılıç ile konuyu görüşerek, binanın Mudurnu Belediyesi aracılığıyla halka açık bir tesise dönüştürülmesi talebini ilettiğini söyledi. "Valimizi ziyaretimizde, taleplerimizin İl Özel İdaresi yetkilileriyle paylaşılacağını öğrendik. Binayı kiralayıp, 7’den 77’ye herkesin yararına kullanıma açmayı hedefliyoruz. Yetkililerin bu isteğe karşı kayıtsız kalmayacağını ve ihale sürecini durduracaklarını umuyoruz" dedi.

Tekel binasının önemi

Mudurnu halkı için eski Tekel Binası'nın sadece tarihi bir yapı değil, aynı zamanda toplumun bir araya gelebileceği bir alan olma potansiyeli taşıdığı düşünülüyor. İlçenin simgelerinden biri olan binanın özel mülkiyete satılması, yerel kimlik ve tarih açısından kaygı uyandırıyor. Vatandaşlar, binanın kültürel etkinlikler, eğitim programları ve sosyal hizmetler için kullanılmasının ilçeye katkı sağlayacağını savunuyor.

Birlikte güçlü mesaj

Belediye Başkanı Onurlu ve Mudurnu halkının iş birliği, toplumsal dayanışmanın gücünü yansıtıyor. Tekel Binası'nın topluma fayda sağlayacak bir alana dönüştürülmesi yönündeki taleplerini vurgulayan vatandaşlar, ihalenin iptal edilmesi ve binanın belediye yönetimine devredilmesini talep ediyor.

Gözler ihale gününde

7 Mayıs’taki ihale süreci yaklaşırken, Mudurnu'da gerilim yükseliyor. Halk, binanın satılmayacağına dair umudunu korurken, Bolu İl Özel İdaresi'nin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Bu tarihi binanın geleceği, hem Mudurnu'nun tarihsel mirasını korumak hem de toplumsal birliktelik açısından önemli bir gösterge olacak.