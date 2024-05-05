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Aklı hayran bıraktı… Çeşmeden su içen kedi görenleri şaşırttı!

Havalar ısınmaya, hararetle su ihtiyacı artmaya başladı. Su sadece insanların değil tüm canlıların en büyük ve en önemli ihtiyacı. Mahallenin kedisi Yıldız da susuzluktan içi yanmış olacak ki, kaptan değil çeşmeden su içmeyi tercih etti. Ne de olsa Allah akıl vermiş değil mi? Kullanmak lazım!

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Aklı hayran bıraktı… Çeşmeden su içen kedi görenleri şaşırttı! mask
Aklı hayran bıraktı… Çeşmeden su içen kedi görenleri şaşırttı!
Aklı hayran bıraktı… Çeşmeden su içen kedi görenleri şaşırttı!
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Havalar ısınmaya başlayınca hem insanlar hem de hayvanlar için zorlu bir dönem de başlıyor. Uzmanların da sıkça uyarılarda bulunarak arttırılması gereken su tüketimi hayvanlarda da içgüdüsel olarak gelişiyor. Mahallenin Yıldız isimli kedisi ise bunu için aklını kullanıyor ve sık sık çeşmeden su içiyor.

Aklı hayran bıraktı… Çeşmeden su içen kedi görenleri şaşırttı!

Yıldız'ın çeşmeden su içme sanatı

Sevda Uras tarafından sokaktan sahiplenen Yıldız, su ihtiyacını gidermek için yerel bir çeşmeye yöneliyor. Yıldız, çeşmeden akan suyu içerken sergilediği akıllıca hareketlerle, izleyenlerin hem şaşkınlığını hem de beğenisini kazanıyor.

Yıldız ve Sevda Uras'ın özel bağı

Sevda Uras, Yıldız'ı evine ilk getirdiği günden itibaren onunla özel bir bağ kurduğunu belirtiyor. Yıldız için tek ihtiyacın bir kap mama, bir kap su ve bolca sevgi olduğunu ifade eden Uras, bu üçlü kombinasyonla Yıldız'ın kalbini kazandığını söylüyor.

Aklı hayran bıraktı… Çeşmeden su içen kedi görenleri şaşırttı!

Aile için bir neşe kaynağı

Yıldız, Uras ailesi için sadece bir kedi değil, aynı zamanda bir neşe kaynağı. Özellikle zor zamanlarda aileyi neşelendiren Yıldız, çeşmeden su içerken sergilediği sevimli halleriyle herkesin yüzünü güldürüyor.

Sosyal medyada yıldız çılgınlığı

Yıldız'ın çeşmeden su içerken çekilen fotoğrafları ve videoları, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü. Bu sevimli kedi, yerel topluluğun ilgisini çekmekle kalmayıp, insanları doğal kaynaklara ve çevreye saygı göstermeye teşvik ediyor.

# aile

05 May 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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