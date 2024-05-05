Bolu’da fırtınada devrilen çam ağaçları kaldırılıyor! Yoğun çalışma başlatıldı

Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı, Aladağ, Abant Gölü Milli Parkı, Sarıalan, At Yaylası ve Gölcük Tabiat Parkı gibi doğal güzelliklerle bezeli mevkilerinde, kış ve ilkbahar fırtınalarının etkisiyle devrilen çam ağaçları, elverişli hava şartlarıyla birlikte toplanmaya başlandı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit ve damgalama çalışmaları sonrası devrik ağaçların kaldırılması için geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor.

Fırtına Zararı ve Tespit Çalışmaları

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yaptığı açıklamada, kış ve ilkbahar aylarında çok şiddetli rüzgarların meydana geldiğini ve bu rüzgarlar sonucunda çeşitli mevkilerde çok sayıda ağacın devrildiğini belirtti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tespit çalışmalarının ardından, fırtına mağduru çam ağaçları damgalanarak bulundukları yerlerden kaldırılmaya başlandı.

Doğal Dengeyi Koruma Amacıyla

Şentürk, devrik çam ağaçlarının orman içerisinde bırakıldığında doğada farklı türlerde zararlı böceklerin ortaya çıkabildiğine dikkat çekti. Bu tür zararlı etkileri en aza indirmek için devrik ağaçların kaldırılması çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayan Şentürk, "Devrikleri orman içerisinden çıkartmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" ifadesini kullandı. Bu çabalar, zararlı böceklerin orman ekosistemine verebileceği olumsuz etkileri önlemenin yanı sıra, bölgedeki doğal dengeyi koruma amacını taşıyor.

Çalışmalar Hızla Sürüyor

Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu'da geniş bir alanda devrilen çam ağaçlarının toplanması ve doğal alanların korunması için yoğun mesai harcıyor. Bu titiz çalışmalarla, Bolu'nun doğal güzellikleri ve ekosistemi fırtına sonrası oluşabilecek zararlardan korunmaya çalışılıyor.