Türksat 6A, 2024 Temmuz’da uzaya gönderilecek

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, SpaceX Falcon 9 roketiyle temmuz ayında yörüngede yerini alacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na göre, bu uydu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tasarlandı ve Türk bayrağını uzayda gururla temsil edecek.

2024 Temmuz’da yörüngeye fırlatılacak

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Türk bayrağından esinlenerek tasarlanan Türksat 6A'nın logosu, Türkiye'nin uzay gücünü simgeliyor. Uraloğlu, uydunun Türkiye'nin uzaydaki konumunu güçlendireceğini ve milli bir sembol olacağını ifade etti. “Şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak,” diyerek milli gururu vurguladı.

USET Merkezinde başarıyla test edildi

Türksat 6A, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde kapsamlı testlerden geçti. Türksat, Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ ortaklığıyla yürütülen bu süreçte, uydu fırlatma ve uzay ortamı koşullarına karşı dayanıklılığını ispatladı.

Falcon 9 Roketiyle uzaya fırlatılacak

Uraloğlu, Türksat 6A'nın SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacağını belirtti. Yüksek yerlilik oranıyla üretilen bu uydu, Türkiye'yi haberleşme uydusu pazarında daha bağımsız bir konuma taşıyacak. Bakan, bu projenin uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacağını ifade etti.

Yerli haberleşme platformunda bir dönüm noktası

Türksat 6A, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretiminde önemli bir kilometre taşı olacak. Bu projeyle, Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. Uraloğlu, bu uydunun ülkenin gelecekteki projeleri için de temel oluşturacağını söyledi.

Kritik bileşenler yerli olarak geliştirildi

Projede kullanılan kritik bileşenler, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını sağlamak adına yerli imkânlarla geliştirildi. Bu sayede, Türksat 6A'nın üretimiyle elde edilen bilgi birikimi, gelecekteki projelerde daha güçlü bir temele olanak tanıyacak.

Gururla dalgalanan Türk Bayrağı

Türksat 6A'nın uzayda temsil edeceği Türk bayrağı, Türkiye’nin gururunu simgeleyecek. Uraloğlu, bu projeyle Türkiye'nin haberleşme uydusu üretim merkezi olacağını ve bölge ülkeleri için de uydu üretim üssü olarak hizmet vereceğini açıkladı.