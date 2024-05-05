- Asayiş

Bolu’da akaryakıt istasyonunda dövizle ödeme yapan şüpheli kaçtı! Polisin dur demesine rağmen durmadı, bu kadarı da yok artık dedirtti!

Bolu’da akaryakıt istasyonundan dövizle ödeme yaparak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin aracında tabanca mermileri, oyuncak tabanca ve tabanca kılıfı bulundu. A.M.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Bolu’da akaryakıt istasyonunda dövizle ödeme yapan şüpheli kaçtı! Polisin dur demesine rağmen durmadı, bu kadarı da yok artık dedirtti!
Bolu’da akaryakıt istasyonunda dövizle ödeme yapan şüpheli kaçtı! Polisin dur demesine rağmen durmadı, bu kadarı da yok artık dedirtti!
+4
Video için play'e tıklayın

Kovalamaca Sonrası Ele Geçirildi
Bolu’nun D-100 kara yolunda yer alan Yeniçağa ilçesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda, alışveriş tutarından fazla dövizle ödeme yaparak kaçan bir şüpheli yakalandı. İstasyon çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, 06 MRZ 20 plakalı aracı takibe aldı. Çaydurt mevkisinde durdurulmak istenen otomobil, "dur" ihtarına uymayarak kaçtı ve yaklaşık 25 kilometrelik kovalamaca sonrası Kuruçay mevkisinde durduruldu.

Bolu’da akaryakıt istasyonunda dövizle ödeme yapan şüpheli kaçtı! Polisin dur demesine rağmen durmadı, bu kadarı da yok artık dedirtti!

Araçta Cephane ve Oyuncak Tabanca Bulundu
Polis ekiplerine rahatsız olduğunu söyleyen sürücü A.M., olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince muayene edildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemelerde, A.M.'nin çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine araçta arama kararı çıkarıldı. Çekici yardımıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen otomobilde yapılan aramada, çok sayıda tabanca mermisi, oyuncak tabanca, tabanca kılıfı ve çeşitli araç-gereçler ele geçirildi.Bolu’da akaryakıt istasyonunda dövizle ödeme yapan şüpheli kaçtı! Polisin dur demesine rağmen durmadı, bu kadarı da yok artık dedirtti!

Şüphelinin Ehliyetine El Konuldu
Hakkında adli ve idari işlem başlatılan A.M.'nin ehliyetine, polis ekiplerince 2 ay süreyle el konuldu. Yakalanmasının ardından, şüphelinin polis tarafından sorgulanmasına devam ediliyor.Bolu’da akaryakıt istasyonunda dövizle ödeme yapan şüpheli kaçtı! Polisin dur demesine rağmen durmadı, bu kadarı da yok artık dedirtti!

# polis, otomobil, araç

05 May 2024 - 13:50 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL