Kovalamaca Sonrası Ele Geçirildi

Bolu’nun D-100 kara yolunda yer alan Yeniçağa ilçesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda, alışveriş tutarından fazla dövizle ödeme yaparak kaçan bir şüpheli yakalandı. İstasyon çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, 06 MRZ 20 plakalı aracı takibe aldı. Çaydurt mevkisinde durdurulmak istenen otomobil, "dur" ihtarına uymayarak kaçtı ve yaklaşık 25 kilometrelik kovalamaca sonrası Kuruçay mevkisinde durduruldu.

Araçta Cephane ve Oyuncak Tabanca Bulundu

Polis ekiplerine rahatsız olduğunu söyleyen sürücü A.M., olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince muayene edildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemelerde, A.M.'nin çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine araçta arama kararı çıkarıldı. Çekici yardımıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen otomobilde yapılan aramada, çok sayıda tabanca mermisi, oyuncak tabanca, tabanca kılıfı ve çeşitli araç-gereçler ele geçirildi.

Şüphelinin Ehliyetine El Konuldu

Hakkında adli ve idari işlem başlatılan A.M.'nin ehliyetine, polis ekiplerince 2 ay süreyle el konuldu. Yakalanmasının ardından, şüphelinin polis tarafından sorgulanmasına devam ediliyor.