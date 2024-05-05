Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'ya konuk oluyor. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda bugün saat 16:00'da başlayacak mücadele, TRT Spor Konferans ve BeIN CONNECT kanallarında canlı yayınlanacak. Her iki takım da sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Boluspor, play-off potasındaki yerini koruyarak Süper Lig hayallerine yaklaşmak istiyor. Manisa FK ise düşme hattından uzaklaşmak ve güvenli bölgede kalmak için galibiyet peşinde.

Boluspor play-off ümidini güçlendirmeyi hedefliyor

Kırmızı-beyazlı ekip, şu ana kadar çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 50 puanla 7. sırada yer alıyor. Play-off potasında kalıcı olmayı hedefleyen Boluspor, Manisa FK karşısında üç puan alarak Süper Lig hedefini sağlamlaştırmak istiyor.

Manisa FK'nın zorlu görevi

Ege temsilcisi Manisa FK, 32 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 37 puanla kümede kalma mücadelesi veriyor. Siyah-beyazlı ekip, düşme hattından uzaklaşmak için sahadan galibiyetle ayrılarak pozisyonunu güvence altına almak istiyor.

Boluspor avantajlı

İki takım bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Boluspor, bu karşılaşmalardan üçünü kazanırken Manisa FK sadece bir kez galip gelebildi. Bir maç ise berabere sonuçlandı. Boluspor, bu rekabette rakip ağlara sekiz gol gönderirken Manisa FK beş golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Boluspor 1-0 kazanmıştı.

Kritik altıncı randevu

Bu istatistikler doğrultusunda, iki takımın altıncı karşılaşması büyük önem taşıyor. Boluspor'un play-off yolunda hata yapmaması gerekirken, Manisa FK da düşme hattından uzaklaşıp güvenli bölgede kalmayı hedefliyor. Çekişmeli rekabetin devam etmesi bekleniyor.

Hakem kadrosu

Maçı Kürşad Filiz yönetecek. Yardımcı hakemler Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan olarak belirlendi.