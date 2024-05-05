Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'ya konuk oluyor. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda bugün saat 16:00'da başlayacak mücadele, TRT Spor Konferans ve BeIN CONNECT kanallarında canlı yayınlanacak. Her iki takım da sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Boluspor, play-off potasındaki yerini koruyarak Süper Lig hayallerine yaklaşmak istiyor. Manisa FK ise düşme hattından uzaklaşmak ve güvenli bölgede kalmak için galibiyet peşinde.
Boluspor play-off ümidini güçlendirmeyi hedefliyor
Kırmızı-beyazlı ekip, şu ana kadar çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 50 puanla 7. sırada yer alıyor. Play-off potasında kalıcı olmayı hedefleyen Boluspor, Manisa FK karşısında üç puan alarak Süper Lig hedefini sağlamlaştırmak istiyor.
Manisa FK'nın zorlu görevi
Ege temsilcisi Manisa FK, 32 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 37 puanla kümede kalma mücadelesi veriyor. Siyah-beyazlı ekip, düşme hattından uzaklaşmak için sahadan galibiyetle ayrılarak pozisyonunu güvence altına almak istiyor.
Boluspor avantajlı
İki takım bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Boluspor, bu karşılaşmalardan üçünü kazanırken Manisa FK sadece bir kez galip gelebildi. Bir maç ise berabere sonuçlandı. Boluspor, bu rekabette rakip ağlara sekiz gol gönderirken Manisa FK beş golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Boluspor 1-0 kazanmıştı.
Kritik altıncı randevu
Bu istatistikler doğrultusunda, iki takımın altıncı karşılaşması büyük önem taşıyor. Boluspor'un play-off yolunda hata yapmaması gerekirken, Manisa FK da düşme hattından uzaklaşıp güvenli bölgede kalmayı hedefliyor. Çekişmeli rekabetin devam etmesi bekleniyor.
Hakem kadrosu
Maçı Kürşad Filiz yönetecek. Yardımcı hakemler Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan olarak belirlendi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.