- Spor

Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Bugün Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geliyor. Maç, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek. Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? mask
Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'ya konuk oluyor. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda bugün saat 16:00'da başlayacak mücadele, TRT Spor Konferans ve BeIN CONNECT kanallarında canlı yayınlanacak. Her iki takım da sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Boluspor, play-off potasındaki yerini koruyarak Süper Lig hayallerine yaklaşmak istiyor. Manisa FK ise düşme hattından uzaklaşmak ve güvenli bölgede kalmak için galibiyet peşinde.

Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Boluspor play-off ümidini güçlendirmeyi hedefliyor

Kırmızı-beyazlı ekip, şu ana kadar çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 50 puanla 7. sırada yer alıyor. Play-off potasında kalıcı olmayı hedefleyen Boluspor, Manisa FK karşısında üç puan alarak Süper Lig hedefini sağlamlaştırmak istiyor.

Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Manisa FK'nın zorlu görevi

Ege temsilcisi Manisa FK, 32 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 37 puanla kümede kalma mücadelesi veriyor. Siyah-beyazlı ekip, düşme hattından uzaklaşmak için sahadan galibiyetle ayrılarak pozisyonunu güvence altına almak istiyor.

Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Boluspor avantajlı

İki takım bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Boluspor, bu karşılaşmalardan üçünü kazanırken Manisa FK sadece bir kez galip gelebildi. Bir maç ise berabere sonuçlandı. Boluspor, bu rekabette rakip ağlara sekiz gol gönderirken Manisa FK beş golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Boluspor 1-0 kazanmıştı.

Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Kritik altıncı randevu

Bu istatistikler doğrultusunda, iki takımın altıncı karşılaşması büyük önem taşıyor. Boluspor'un play-off yolunda hata yapmaması gerekirken, Manisa FK da düşme hattından uzaklaşıp güvenli bölgede kalmayı hedefliyor. Çekişmeli rekabetin devam etmesi bekleniyor.

Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Hakem kadrosu

Maçı Kürşad Filiz yönetecek. Yardımcı hakemler Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan olarak belirlendi.

Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman? Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

# spor, boluspor

05 May 2024 - 13:59 Manisa- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL