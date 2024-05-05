05 May 2024 - 22:00- Gündem G:

Batı Karadeniz’de ‘Orman Benim’ etkinliği ile ormanlara bahar geldi

Batı Karadeniz’de Bolu başta olmak üzere Göynük, Taşkesti, Akçakoca ve Düzce'de düzenlenen "Orman Benim" etkinlikleri, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için yapıldı. Belediye başkanları, öğrenciler ve kamu temsilcileri ormanlardaki atıkları topladı.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Batı Karadeniz’de ‘Orman Benim’ etkinliği ile ormanlara bahar geldi mask
Batı Karadeniz’de ‘Orman Benim’ etkinliği ile ormanlara bahar geldi
Batı Karadeniz’de ‘Orman Benim’ etkinliği ile ormanlara bahar geldi
+16
Haber albümü için resme tıklayın

Göynük’te ‘Orman Benim’

Göynük'te düzenlenen "Orman Benim" etkinliğinde Belediye Başkanı Ali Oral, Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, Müdür Yardımcısı Avni Arslan ve işletme şefleri, kurum çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve kamu kurum temsilcileri ormandaki atıkları temizledi. Toplumun farklı kesimleri bir araya gelerek orman yangınlarını önlemek için iş birliği yaptı.

Batı Karadeniz’de ‘Orman Benim’ etkinliği ile ormanlara bahar geldi

Taşkesti’de orman bilinci güçlendirildi

Taşkesti beldesinde Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 3 Mayıs 2024 Cuma günü düzenlenen "Orman Benim" etkinliğine Taşkesti Orman İşletme Müdürü Fatih Bilgili, şefler, personel ve Taşkesti Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Orman yangınlarını önlemek ve yangın bilincini artırmak için doğanın korunması gerektiği vurgulandı.

Batı Karadeniz’de ‘Orman Benim’ etkinliği ile ormanlara bahar geldi

Akçakoca'da doğa temizliği

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 Mayıs 2024'te Akçakoca ilçesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mustafa Can, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Levent Kartal, Müdür Yardımcısı Emel Kaba, işletme çalışanları, öğretmenler, öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve köy muhtarları katıldı. Orman içindeki atıklar toplanarak çevre temizliği sağlandı.Batı Karadeniz’de ‘Orman Benim’ etkinliği ile ormanlara bahar geldi

Sarıcalar Yaylası'nda temizlik faaliyeti

Bolu'da Sarıcalar Yayla Yolu Çatal Deresi Mevkiinde düzenlenen "Orman Benim" etkinliğine Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile birlikte çok sayıda öğrenci ve personel katıldı. Yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim alanları ve çalılarla kaplı alanlar atıklardan temizlendi.Batı Karadeniz’de ‘Orman Benim’ etkinliği ile ormanlara bahar geldi

Düzce'de atık toplama kampanyası

Düzce Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve beraberindeki katılımcılar, ormanlardaki potansiyel yangın riskini en aza indirmek için atıkları topladı. Vali Aslan, iklim değişikliği ve küresel ısınma dolayısıyla ormanların daha fazla yangın riski altında olduğunu vurguladı. Tüm vatandaşların orman ve çevre konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.Batı Karadeniz’de ‘Orman Benim’ etkinliği ile ormanlara bahar geldi

Toplumsal katılım ve iş birliği

Etkinliklerde belediye başkanları, orman işletme müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve kamu görevlileri, orman yangınlarını önlemek için bir araya geldi. Kurumlar arasında oluşturulan iş birliği sayesinde toplumda çevre bilincinin artırılması hedeflendi. Katılımcılar, toplu çöp toplama çalışmalarıyla orman yangınlarına karşı farkındalığı güçlendirdi.Batı Karadeniz’de ‘Orman Benim’ etkinliği ile ormanlara bahar geldi

Orman yangınlarını önlemek için el ele

Bolu, Göynük, Taşkesti, Akçakoca ve Düzce'de düzenlenen etkinlikler, orman yangınlarına karşı önlem almak için atılan önemli adımlar olarak görüldü. Yerel yönetimler ve halkın iş birliği, ormanları korumanın gelecek nesiller için ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Toplumsal farkındalık ve çevre bilincinin artırılması için benzer etkinliklerin düzenlenmeye devam edilmesi planlanıyor.

# doğa, eğitim, destek, çevre, belediye, düzce

05 May 2024 - 22:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL