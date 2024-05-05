Karadeniz Sahil Yolu Trabzon geçişinde 2023’te 90 bin araç geçti

Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon geçişindeki günlük trafik hacmi 90 bine ulaştı. Bakan Uraloğlu, trafik hacminin yüzde 195 artarak 154,5 milyar taşıt-km seviyesine çıktığını belirterek, yüksek standartlı yolların yapımına devam edileceğini açıkladı.

İstanbul’un hızına yetişilemiyor

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul’un hayati arterlerindeki trafik hacmi sürekli artıyor. Günlük araç trafiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 240 bine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise 190 bine çıktı. Ayrıca, İstanbul-Tekirdağ Devlet Yolu ve İstanbul-Kocaeli Devlet Yolu gibi kilit geçişlerde de günlük trafik hacmi 100 bini aştı.

Ankara ve İzmir'deki artış

Ankara’daki kilit arterlerde günlük ortalama trafik 70 bin ile 100 bin arasında değişiyor. Ankara Havalimanı yol güzergahında araç sayısı 70 bine ulaşırken, Eskişehir Çevre Yolu'nda günlük trafik hacmi 70 bini geçti. İzmir'deki KGM sorumluluğundaki şehir içi yolların bazı kesimlerinde de trafik hacmi 70 binin üzerine çıktı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun bölgesel önemi

Karadeniz Sahil Yolu’nun Trabzon geçişi, bölgedeki ulaşımın kilit noktalarından biri olarak günlük 90 bin araca ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Samsun Çevre Yolu, günlük 60 bin aracı ağırlayarak bölgenin taşıma yükünü paylaşıyor.

Diğer yoğun trafik noktaları

Antalya-Alanya Yolu ve Bursa-Karacabey Yolu, ülkenin diğer yoğun trafik noktaları olarak öne çıkıyor. Antalya-Alanya Yolu’ndaki günlük araç hacmi 90 bini bulurken, Bursa-Karacabey Yolu’nda 70 bin sınırı aşıldı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yol kesimindeki günlük trafik hacmi ise 70 binin üzerinde.

Otoyollardaki trafik durumu

Mahmutbey-Çamlıca ve Çatalca-İzmit güzergahlarında günlük trafik hacmi 100 bine ulaşıyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun çeşitli noktalarındaki trafik hacmi 90 bine dayanırken, Ankara, Bursa ve İzmir çevre yollarındaki trafik hacmi de 100 bin sınırını aşıyor.

Bakan Uraloğlu, 2003'ten bu yana ülke genelindeki trafik hacmindeki yüzde 195'lik artışın ulaştırma yatırımlarının önemini gösterdiğini vurguladı. Yüksek standartlı yolların yapımına devam edileceğini belirten Uraloğlu, “Bizler hizmet için, vatandaşlarımızın konforu için yol yapmaya, Türkiye’nin yolunu açmaya devam edeceğiz” dedi.