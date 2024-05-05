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8 ilden 100 sporcu Bolu’da buluştu! İzleyenlerin ağzı açık kaldı

Bolu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Trampolin Cimnastik Şampiyonası, 8 ilden 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. "Küçük", "genç" ve "yıldızlar" kategorilerindeki mücadeleler nefes kesti.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
8 ilden 100 sporcu Bolu’da buluştu! İzleyenlerin ağzı açık kaldı mask
8 ilden 100 sporcu Bolu’da buluştu! İzleyenlerin ağzı açık kaldı
8 ilden 100 sporcu Bolu’da buluştu! İzleyenlerin ağzı açık kaldı
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3-4 Mayıs 2024 tarihlerinde Bolu, Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Karaçayır Mahallesi Spor Kompleksi'nde bulunan Trampolin Cimnastik Salonu'nda düzenlenen bu önemli organizasyonda, 8 farklı ilden toplamda 100 sporcu mücadele etti. Sporcular, "küçük", "genç" ve "yıldızlar" kategorilerinde derece elde etmek için ter döktü.

8 ilden 100 sporcu Bolu’da buluştu! İzleyenlerin ağzı açık kaldı

"Küçükler" kategorisinde çekişmeli yarışmalar

Küçük erkekler kategorisinde yapılan çekişmeli müsabakaların ardından Kerem İbrahim Çetin birincilik elde ederken, Mustafa Ata Güzeltürk ikinci, Berke Gevze üçüncü oldu. Küçük kızlarda ise Emine Güneş Can birinci, Fatma Rana Gökçe ikinci, Alta Özyurt ise üçüncü sıraya yerleşti.

8 ilden 100 sporcu Bolu’da buluştu! İzleyenlerin ağzı açık kaldı

Gençler Kategorisi’nde kıyasıya rekabet

Genç erkekler kategorisinde Arda Çınar Sargın birincilik kürsüsüne çıkarken, Alp Toprak Erdal ikinci ve Görkem Kartal ise üçüncü oldu. Genç kızlarda ise birinciliği Havva Esin Ergün alırken, Ecem Nisa Esen ikinci, Ada Kanat ise üçüncü sıraya yükseldi.

8 ilden 100 sporcu Bolu’da buluştu! İzleyenlerin ağzı açık kaldı

"Yıldızlar" kategorisi heyecan yarattı

Yıldız erkekler kategorisinde birinci Sinan Cankurt olurken, Abdullah Mehmet Tükel ikinci, Samet Kaya ise üçüncü sırada yer aldı. Yıldız kızlarda ise Tuba Bade Şahin birincilikle zirvede yer alırken, Ceylin Sakar ikinciliği, Ecrin Mevlüddiye Aydın ise üçüncülüğü elde etti.

8 ilden 100 sporcu Bolu’da buluştu! İzleyenlerin ağzı açık kaldı

Açılış seremonisi ve dilekler

Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Cumhur Özçelik ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, açılış seremonisine katılarak tüm takımlara başarı dileklerini iletti. Şampiyona, katılımcıların üstün performansları ve rekabet dolu müsabakalarıyla unutulmaz bir organizasyon olarak hafızalara kazındı.

# türkiye, spor

05 May 2024 - 14:41 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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