8 ilden 100 sporcu Bolu’da buluştu! İzleyenlerin ağzı açık kaldı

3-4 Mayıs 2024 tarihlerinde Bolu, Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Karaçayır Mahallesi Spor Kompleksi'nde bulunan Trampolin Cimnastik Salonu'nda düzenlenen bu önemli organizasyonda, 8 farklı ilden toplamda 100 sporcu mücadele etti. Sporcular, "küçük", "genç" ve "yıldızlar" kategorilerinde derece elde etmek için ter döktü.
"Küçükler" kategorisinde çekişmeli yarışmalar
Küçük erkekler kategorisinde yapılan çekişmeli müsabakaların ardından Kerem İbrahim Çetin birincilik elde ederken, Mustafa Ata Güzeltürk ikinci, Berke Gevze üçüncü oldu. Küçük kızlarda ise Emine Güneş Can birinci, Fatma Rana Gökçe ikinci, Alta Özyurt ise üçüncü sıraya yerleşti.
Gençler Kategorisi’nde kıyasıya rekabet
Genç erkekler kategorisinde Arda Çınar Sargın birincilik kürsüsüne çıkarken, Alp Toprak Erdal ikinci ve Görkem Kartal ise üçüncü oldu. Genç kızlarda ise birinciliği Havva Esin Ergün alırken, Ecem Nisa Esen ikinci, Ada Kanat ise üçüncü sıraya yükseldi.
"Yıldızlar" kategorisi heyecan yarattı
Yıldız erkekler kategorisinde birinci Sinan Cankurt olurken, Abdullah Mehmet Tükel ikinci, Samet Kaya ise üçüncü sırada yer aldı. Yıldız kızlarda ise Tuba Bade Şahin birincilikle zirvede yer alırken, Ceylin Sakar ikinciliği, Ecrin Mevlüddiye Aydın ise üçüncülüğü elde etti.
Açılış seremonisi ve dilekler
Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Cumhur Özçelik ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, açılış seremonisine katılarak tüm takımlara başarı dileklerini iletti. Şampiyona, katılımcıların üstün performansları ve rekabet dolu müsabakalarıyla unutulmaz bir organizasyon olarak hafızalara kazındı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.