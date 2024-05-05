Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı

Meteoroloji, 5-7 Mayıs arasında Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Samsun, Sakarya, Çankırı, Düzce, Bolu ve Ankara'da zirai don riski uyarısında bulundu. Çiftçiler ve üreticilerin, tarımsal ürünlerini korumak için dikkatli olmaları öneriliyor.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te beklenen don

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Pazartesi sabahı don tehlikesi bekleniyor. Bu bölgelerde, rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava durumu don riskini artıracak.

Bursa’nın güney ve doğusu

Bursa’da özellikle güney ve doğu kesimlerde hafif kuvvette zirai don olasılığı var. Pazartesi sabahı bu bölgelerde hava sıcaklıklarının düşeceği ve tarımsal faaliyetleri etkileyebileceği tahmin ediliyor. Çiftçiler başta olmak üzere ilgililerin dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Samsun için hissedilir düşüş

Samsun Valiliği, Pazar akşamından itibaren Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Zirai don tehlikesi 7 Mayıs’a kadar sürecek. Çiftçiler ve üreticiler, sıcaklık düşüşünün yaratacağı olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Sakarya’da güney ve doğu bölgeleri

Sakarya’nın güney ve doğu ilçelerinde zirai donun özellikle yüksek bölgelerde etkili olacağı belirtiliyor. Akyazı, Hendek, Taraklı, Karapürçek ve Geyve ilçelerinde sıcaklık hissedilir derecede azalacak. Çiftçilerin bu uyarıyı dikkate alarak hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Çankırı için uyarı

Çankırı’da 5-7 Mayıs arasında don riski öngörülüyor. Meteoroloji, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde zarar görmemeleri için donun olası etkilerine karşı önlem almalarını tavsiye etti.

Düzce'de don tehlikesi

Düzce Valiliği, Meteoroloji’den alınan bilgilere göre ilde zirai don tehlikesinin iç kesimlerde 5-7 Mayıs arasında görüleceğini açıkladı. Hafif kuvvetteki don, tarımsal ürünlere zarar verebilir. Çiftçiler ve üreticilerin uyarılara kulak vermesi gerekiyor.

Ankara'da don riski

Ankara Valiliği, 5-7 Mayıs arasında şehir genelinde zirai don riski olduğunu belirtti. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek ve tarımsal faaliyetler olumsuz etkilenecek. Bu nedenle çiftçiler ve vatandaşlar dikkatli olmalı.

Bolu ve çevresi

Bolu, çevre illeriyle birlikte zirai don riskinden etkilenecek. Üreticilerin ürünlerini korumak için tedbir almaları yaşanabilecek kayıpları önleyecektir.