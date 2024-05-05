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Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı

Batı Karadeniz, Doğu Marmara ve İç Anadolu’nun kuzeyini kapsayan bölgelerde, 5-7 Mayıs tarihleri arasında zirai don riski bekleniyor. Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Samsun, Sakarya, Çankırı, Düzce, Bolu ve Ankara illeri başta olmak üzere geniş bir alanda tarım üreticileri bu tehlikeye karşı uyarıldı. Meteoroloji, tüm çiftçiler ve ilgililerin olası zararları önlemek için tedbir almaları gerektiğini vurguladı.

Arzu Sarı
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Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı mask
Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı
Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı
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Meteoroloji, 5-7 Mayıs arasında Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Samsun, Sakarya, Çankırı, Düzce, Bolu ve Ankara'da zirai don riski uyarısında bulundu. Çiftçiler ve üreticilerin, tarımsal ürünlerini korumak için dikkatli olmaları öneriliyor.

Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te beklenen don

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Pazartesi sabahı don tehlikesi bekleniyor. Bu bölgelerde, rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava durumu don riskini artıracak.

Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı

Bursa’nın güney ve doğusu

Bursa’da özellikle güney ve doğu kesimlerde hafif kuvvette zirai don olasılığı var. Pazartesi sabahı bu bölgelerde hava sıcaklıklarının düşeceği ve tarımsal faaliyetleri etkileyebileceği tahmin ediliyor. Çiftçiler başta olmak üzere ilgililerin dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı

Samsun için hissedilir düşüş

Samsun Valiliği, Pazar akşamından itibaren Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Zirai don tehlikesi 7 Mayıs’a kadar sürecek. Çiftçiler ve üreticiler, sıcaklık düşüşünün yaratacağı olumsuzluklara karşı uyarıldı.Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı

Sakarya’da güney ve doğu bölgeleri

Sakarya’nın güney ve doğu ilçelerinde zirai donun özellikle yüksek bölgelerde etkili olacağı belirtiliyor. Akyazı, Hendek, Taraklı, Karapürçek ve Geyve ilçelerinde sıcaklık hissedilir derecede azalacak. Çiftçilerin bu uyarıyı dikkate alarak hazırlıklı olmaları gerekiyor.Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı

Çankırı için uyarı

Çankırı’da 5-7 Mayıs arasında don riski öngörülüyor. Meteoroloji, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde zarar görmemeleri için donun olası etkilerine karşı önlem almalarını tavsiye etti.

Düzce'de don tehlikesi

Düzce Valiliği, Meteoroloji’den alınan bilgilere göre ilde zirai don tehlikesinin iç kesimlerde 5-7 Mayıs arasında görüleceğini açıkladı. Hafif kuvvetteki don, tarımsal ürünlere zarar verebilir. Çiftçiler ve üreticilerin uyarılara kulak vermesi gerekiyor.Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı

Ankara'da don riski

Ankara Valiliği, 5-7 Mayıs arasında şehir genelinde zirai don riski olduğunu belirtti. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek ve tarımsal faaliyetler olumsuz etkilenecek. Bu nedenle çiftçiler ve vatandaşlar dikkatli olmalı.Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı

Bolu ve çevresi

Bolu, çevre illeriyle birlikte zirai don riskinden etkilenecek. Üreticilerin ürünlerini korumak için tedbir almaları yaşanabilecek kayıpları önleyecektir.Bolu başta olmak üzere, Batı Karadeniz ve çevresinde 5-7 Mayıs zirai don uyarısı

 

# düzce, pazar, çevre, karadeniz, ankara, hava durumu, meteoroloji

05 May 2024 - 15:22 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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