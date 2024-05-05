Bolu Göynük’te ki yangından geriye sadece 120 TL’si ve 7 köpeği kaldı! “Onlar benim dünyam” dedi! Duygu dolu anlar yaşattı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Alataş’ın iki katlı ahşap evinde gece saatlerinde çıkan yangın, evi ve eşyaları küle çevirdi. Alataş, yangına kendi imkânlarıyla müdahale ederken vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangında evdeki tüm eşyalar yok olurken, kumbara olarak kullandığı pet şişede sakladığı 120 TL zarar görmedi. Yangın sonrası konuşan Alataş, "Mutfak dolabının altında duruyordu. Herhalde mutfak dolabı yanmasını engellemiş. Elime geçen bozuk paraları biriktiriyordum. Paralarım yandı, hiç param kalmamıştı," dedi.

Gece Saatlerinde Farkedilen Yangın

Yangını fark eden Alataş, gece uyandığında koku aldığını ve ardından tavanda hafif bir duman gördüğünü ifade etti. Kesim motoru ile çatıdaki ahşap parçalarını keserek müdahale etmeye çalıştığını, yangın söndürme tüplerinin de müdahalede çok etkili olduğunu belirtti.

"Onlar Benim Dünyam": 7 Köpeğini Kurtardı

Yangında en büyük tesellisi ise beslediği 7 köpeğin zarar görmemesi oldu. Mehmet Alataş, "Köpeklerin her gün yemeklerini, sularını veririm. Bu memlekette herkes bilir. Bunlar benim çocuklarımdır. Çok şükür köpeklere bir şey olmadı. O zaman çok üzülürdüm. Onlar benim dünyam, her şeyim," ifadeleriyle köpeklerine olan sevgisini dile getirdi.

Yangında büyük maddi kayıplar yaşayan Mehmet Alataş, yangına müdahalesine rağmen tüm eşyalarını kaybetti. Ancak onun için asıl önemli olan 7 köpeğinin güvende olmasıydı. Yangının ardından köylüler, Alataş’ın kaybını hafifletmek için desteklerini esirgemedi.