2024 Hıdırellez’de dualar ve dilekler… Hıdırellez nedir? Hıdırellez’de neler yapılır?

Mayıs ayında kutlanan Hıdırellez’de gül ağacına dilek asma, ateşten atlama ve nar kırma gibi ritüellerle bolluk, bereket ve sağlık duaları yapılır. Hızır ve İlyas’tan yardım istenen bu özel bayramın kökeni, gelenekleri ve duaları hakkında daha fazla bilgi edinin!

Hıdırellez nedir? İlk nasıl olmuştur?

Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu’dan miras kalan Hıdırellez, İslamiyet öncesi dönemden beri devam eden zengin geleneklere dayanır. Hızır ve İlyas’ın buluşup insanlara yardım ettiğine inanılan bu özel günde yapılan dualar ve ritüeller, kişilere bolluk, bereket ve sağlık getirir. Farklı kültürlerin bir araya geldiği bu bayram, insanları bir araya getiren bir dayanışma simgesidir.

Kapılara çiçek ve ot asmak

Hıdırellez gecesi, kapılara çiçek ve yeşil otlar asmak önemli bir ritüeldir. Özellikle ısırgan otu, evin pozitif enerjiye açılması ve hayvanların daha verimli olması için tercih edilir. Kapıya asılan ot ve çiçekler, büyülere karşı koruma sağlar ve baharın enerjisini içeri taşır.

Ateşten atlama ile enerji arındırma

Ateş yakıp üzerinden atlamak, Hıdırellez’in en yaygın ritüellerindendir. Dört yol ağzında yakılan ateşin üzerinden üç kez atlayan kişinin, kışın getirdiği miskinlikten kurtulup baharın canlı enerjisiyle dolacağına inanılır. Bu ritüel, negatif enerjilerden arınmak ve sağlık, neşe ile bolluğu çağırmak için yapılır.

Gül ağacına dilek asma ritüeli

Hıdırellez'de, dilekler bir kağıda yazılır veya çizilir ve gül ağacına asılır. Ayrıca gül ağacının dibine bozuk para gömülmesi, eve bolluk ve bereketin geleceğine işaret eder. Ertesi sabah dilekler toplanır ve her birey için yedi fasulye veya nohut ekilir. Böylece kötü enerjilerin tohumlara çekilerek ev halkını koruyacağına inanılır.

Baht açma inanışı

Baht açma, Hıdırellez’in en renkli geleneklerinden biridir. Genç kızlar ve kadınlar, takı ve kişisel eşyalarını su dolu bir çömleğe koyar ve gül ağacının altına bırakır. Ertesi sabah maniler söyleyerek çömleği açarlar. Bu eşsiz gelenek, talih ve kısmetin açılması için yapılır.

Yoğurt mayalama

Kütahya'da Tavşanlı köylerinde, Hıdırellez sabahı doğadan toplanan çiy taneleri ile yoğurt mayası elde edilir. Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde ise, besmele ile sütün içine bırakılan tahta kaşıkla yoğurt mayalanır.

Nar kırma ritüeli

Narın bolluk ve bereket getirdiğine inanılır. Hıdırellez’de dua edilerek nar kapı eşiğinde kırılır. Nar tanelerinin yayılması, evdeki bereketin artacağına işarettir.

Hıdırellez için dualar

Hıdırellez’de dualar, dileklerin kabulü için Hızır’dan yardım istemeyi içerir. Aşağıdaki dua, en yaygın olarak okunur:

"Ey Yüce Allah’ım, Hızır’ın yardımıyla dileklerimi gerçekleştir. Beni, ailemi ve sevdiklerimi koru. Sağlık, mutluluk ve başarı ver. Bolluk ve bereket getir. Hıdırellez’in bereketini üzerimize yağdır. Amin."